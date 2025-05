I Molini diventano Hotel 4 stelle ma anche teatro e polo di ricerca | al via la fase operativa

Molini Lo Presti, si passa alla fase operativa. E' stata pubblicata ieri alla Centrale di Committenza Consorzio tirrenico Ecosviluppo 2000, la manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di project financing finalizzata all'affidamento in concessione della riqualificazione dei Molini Lo Presti.

