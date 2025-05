I militari intervengono per sedare una rissa Sassaiola contro la pattuglia dell’esercito

© Ilrestodelcarlino.it - I militari intervengono per sedare una rissa. Sassaiola contro la pattuglia dell’esercito pattugliare la zona. I militari, giunti sul posto, hanno trovato l’aggressore armato di coltello e cacciavite, intento a lanciare sassi contro un altro cittadino straniero, dopo averlo già ferito alla fronte con il coltello. Alla vista dei militari, l’uomo ha lanciato sassi anche contro di loro, ma è stato disarmato e bloccato grazie anche all’intervento di rinforzi. 🔗 Una lite tra due uomini, scoppiata nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio Emilia presidiata da alcune settimane dall’esercito, è degenerata in un’aggressione con arma da taglio. Un 40enne di origini marocchine è stato denunciato per lesioni personali aggravate. I fatti risalgano alla tarda serata del 30 aprile, quando dei passanti hanno notato una colluttazione sotto i portici di piazzale Marconi e hanno allertato i soldati impegnati are la zona. I, giunti sul posto, hanno trovato l’aggressore armato di coltello e cacciavite, intento a lanciare sassiun altro cittadino straniero, dopo averlo già ferito alla fronte con il coltello. Alla vista dei, l’uomo ha lanciato sassi anchedi loro, ma è stato disarmato e bloccato grazie anche all’intervento di rinforzi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calci e pugni al Carnevale, intervengono agenti e militari: in quattro all'ospedale - Botte al Carnevale. E’ finita con quattro persone ferite e un arresto una violenta lite che si è scatenata domenica 2 marzo, durante le celebrazioni del Carnevale a Comacchio. Secondo quanto ricostruito, il tutto sarebbe nato da una discussione tra due donne, probabilmente all’interno di un... 🔗ferraratoday.it

Taranto, tentano di sedare una rissa tra georgiani: poliziotti aggrediti - TARANTO, 01 MAR – Nel corso di una rissa in strada nella serata di ieri a Taranto alcune delle persone coinvolte si sono scagliate contro i poliziotti che erano intervenuti e li hanno aggrediti. E’ accaduto in via Oberdan dove sono intervenute due pattuglie della squadra Volanti per sedare la rissa tra un gruppo di... 🔗imolaoggi.it

Rissa a Porta di Ponte, il questore interviene per sedare gli animi - Una rissa a Porta di Ponte e un ubriaco che ha scatenato il caos in via Atenea: non solo divertimento in occasione del sabato sera che ha preceduto gli spettacoli conclusivi del Mandorlo in fiore. La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Sicilia. Una zuffa fra alcune persone ha spinto i... 🔗agrigentonotizie.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

I militari intervengono per sedare una rissa. Sassaiola contro la pattuglia dell’esercito; Rissa armati di machete in mezzo alla strada, intervengono le Volanti; Rissa fra residenti e turisti a Lampedusa, aggrediti anche i carabinieri: 4 feriti e 7 denunce; In una rissa a Milano intervengono i militari. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

I militari intervengono per sedare una rissa. Sassaiola contro la pattuglia dell’esercito - Una lite tra due uomini, scoppiata nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio Emilia presidiata da alcune settimane dall’esercito, ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Spara per sedare una rissa, ma uccide il figlio - Sarebbe intervenuto per sedare ieri, prima della mezzanotte, una rissa in una villa di San Gregorio di Catania, saltuariamente adibita a eventi privati, in cui si stava festeggiando un compleanno, ... 🔗ansa.it

Un banale incidente finisce in rissa, i carabinieri usano il teser e vengono aggrediti: arrestati - Il fatto è successo ieri a Rossano scalo. I carabinieri intervenuti per sedare gli animi si sono trovati ad essere aggrediti. I due 37enni coinvolti, sono stati arrestati e ora sono indagati per viole ... 🔗ecodellojonio.it