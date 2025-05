I miei compagni di squadra sono tristi di dover andare

compagni di squadra erano tristi di “aver dovuto” lasciare il Manchester City.Il belga ha segnato l’unico gol di stasera mentre City è salito al terzo posto con una vittoria combattuta e un po ‘fortuita, sui lupi in quella che è destinata a essere la penultima partita di De Bruyne allo stadio Etihad dopo che il club ha optato per non offrirgli un nuovo contratto.Ha lanciato l’adulazione dei fan di casa al fischio finale con una passeggiata lenta in campo, ma ha insistito in seguito che stava cercando di non essersi emozionato per la sua imminente partenza.Ha detto a Sky Sports: “Cerco solo di giocare il più bello possibile. Ho un gioco qui, ma provo solo a fare il mio lavoro come ho sempre fatto. 🔗 2025-05-02 23:26:00 Il web non parla d’altro:Kevin de Bruyne ha ribadito la sua convinzione che potesse ancora tagliarlo in Premier League e ha detto che i suoidieranodi “aver dovuto” lasciare il Manchester City.Il belga ha segnato l’unico gol di stasera mentre City è salito al terzo posto con una vittoria combattuta e un po ‘fortuita, sui lupi in quella che è destinata a essere la penultima partita di De Bruyne allo stadio Etihad dopo che il club ha optato per non offrirgli un nuovo contratto.Ha lanciato l’adulazione dei fan di casa al fischio finale con una passeggiata lenta in campo, ma ha insistito in seguito che stava cercando di non essersi emozionato per la sua imminente partenza.Ha detto a Sky Sports: “Cerco solo di giocare il più bello possibile. Ho un gioco qui, ma provo solo a fare il mio lavoro come ho sempre fatto. 🔗 Justcalcio.com

Ne parlano su altre fonti

Roma, Hummels: «Voglio scusarmi con i nostri tifosi e con i miei compagni di squadra che contava su di me» - Il difensore giallorosso Mats Hummels si è scusato per il rosso rimediato al 10? del match valido per gli ottavi di Europa League: i dettagli Il difensore della Roma Mats Hummels, si è scusato con i tifosi e i compagni con un post su Instagram dopo il cartellino rosso rimediato al 10? del match di […] 🔗calcionews24.com

Soulé: «Ci servivano i tre punti! Sono molto contento di aver aiutato i miei compagni a portare a casa la vittoria…» - di RedazioneSoulé: «Ci servivano i tre punti! Sono molto contento di aver aiutato i miei compagni a portare a casa la vittoria…» Le parole dell’argentino Altra sconfitta importante per l’Inter di Inzaghi, che dopo Bologna e Milan, cade anche oggi, nella sfida contro la Roma valida per la 34a giornata di Serie A. Decisiva una rete di Soulé, che regala ai giallorossi tre punti importanti per tornare dentro la lotta Champions League. 🔗internews24.com

“Ci sono stati combattimenti reali e adeguati durante l’allenamento-Andriy Shevchenko ha eliminato correttamente Tal Ben Haim, Michael Ballack ha combattuto con Salomon Kalou e io ci sono andato con Florent Malouda”: l’ex star del Chelsea ricorda gli scarti del terreno di allenamento con i compagni di squadra - Notizia fresca giunta in redazione: Il Chelsea era una forza potente da non sottovalutare con Jose Mourinho, Carlo Ancelotti e molti altri manager che avevano tra il 2004 e il 2014, con la formazione di combattimenti a terra un evento regolare. Sebbene stessero spesso vincendo titoli della Premier League, FA Cups e persino la Champions League, le cose non erano sempre armoniose tra i compagni di squadra del Chelsea durante la loro era di successo. 🔗justcalcio.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bertolini: Sono un giocatore offensivo, adoro fare gol. Sui miei compagni...; Estra Pistoia, ecco Valerio-Bodon: “Noto orgoglio negli occhi dei miei compagni. Vogliamo provarci”; Decathlon AG2R La Mondiale, Oliver Naesen rinnova fino al 2027: Voglio continuare a portare grandi risultati e aiutare i miei compagni di squadra; VAN AERT. «MATHIEU E TADEJ I FAVORITI, IO E I MIEI COMPAGNI DI SQUADRA VOGLIAMO FARE UN GRANDE FIANDRE». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

UAE Tour 2025, Tim Merlier: “Sono molto soddisfatto della vittoria, ringrazio i miei compagni di squadra” - L'articolo UAE Tour 2025, Tim Merlier: "Sono molto soddisfatto della vittoria, ringrazio i miei compagni di squadra" è stato pubblicato per primo su SpazioCiclismo. 🔗msn.com

Qui Castelfidardo. Nanapere talismano: "Segno per la squadra» - "Ai miei compagni di squadra e ai miei figli ... dovevo fare qualcosa per riscattare le partite precedenti e ci sono riuscito. E quindi non posso che essere felice per i tre punti e per i due ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Tour des Alpes-Maritimes 2025, la gioia di Christian Scaroni dopo il successo finale: “Sono felicissimo e orgoglioso dei miei compagni di squadra” - Ci sono stati molti attacchi ma la squadra ha controllato tutto e i miei compagni sono stati incredibili riuscendo a neutralizzare ogni singolo attacco. Nel finale ha attaccato direttamente ... 🔗msn.com