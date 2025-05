I membri del gruppo punk rock Green Daym hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Boulevard di Los Angeles

© Iodonna.it - I membri del gruppo punk rock Green Day,m hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Boulevard di Los Angeles. membri del gruppo punk rock Green Day, famoso per canzoni come American Idiot e Basket Case, hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Boulevard di Los Angeles, al numero 6212, di fronte all’Amoeba Music. Leggi anche › Billie Eilish, Green Day e Lorde: una lettera aperta contro le truffe sui biglietti dei concerti È la 2810esima stella.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo I Green Day ricevono una stella sulla Hollywood Walk of Fame iO Donna. 🔗 delDay, famoso per canzoni come American Idiot e Basket Case,unadi Los, al numero 6212, di fronte all’Amoeba Music. Leggi anche › Billie Eilish,Day e Lorde: una lettera aperta contro le truffe sui biglietti dei concerti È la 2810esima.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo IDay ricevono unaWalk of Fame iO Donna. 🔗 Iodonna.it

Una serata in riviera all'insegna della musica e della tradizione punk rock insieme ai Chronics e ai Boogie Spiders - Doppio appuntamento live al Red Velvet Corazón a Cervia venerdì 4 aprile con Boogie Spiders e Chronics, all’insegna del punk rock e del garage sound. I Boogie Spiders sono un trio milanese dal sound grintoso, ispirato al rock'n'roll anni 50, ai Cramps e al punk rivisitato in stile garage, con... 🔗ravennatoday.it

Homer Gere, il figlio maggiore di Richard Gere: leader di un gruppo punk, laureato in psicologia e possibile erede del padre anche al cinema - È nato dalla relazione dell’attore con la modella Carey Lowell, conosciuta dopo la separazione da Cindy Crawford 🔗vanityfair.it

È morto Mike Peters, fondatore e cantante degli Alarm - È morto Mike Peters, fondatore e cantante degli Alarm, gruppo punk rock molto noto negli anni Ottanta: aveva 66 anni e era malato da tempo di tumore. Un primo tumore al sangue gli era stato ... 🔗ilpost.it

Rock alternativo / Punk Nazionalità - I CCCP – Fedeli alla linea sono stati un gruppo musicale di punta della scena alternativa, punk e rock italiana degli anni ’80. Insieme ai Litfiba, sono stati la band di riferimento del periodo. 🔗rollingstone.it