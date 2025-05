I maestri del lavoro Ecco i premiati quattro i ferraresi

© Ilrestodelcarlino.it - I maestri del lavoro. Ecco i premiati, quattro i ferraresi quattro i premiati ferraresi insigniti della prestigiosa stella al Merito del lavoro. Uno di questi, Alessandro Guglielmini (dipendente della Basell), ha 'vinto' un biglietto per il Quirinale. Sarà infatti premiato nella residenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione della cerimonia ufficiale. L'altro giorno, invece, nel salone del Podestà di palazzo Re Enzo a Bologna, la consegna delle 93 stelle ai lavoratori emiliano-romagnoli, di cui 35 assegnate a donne con un discreto aumento rispetto allo scorso anno in cui furono 20. La consegna ha riguardato 91 insigniti in quanto due neo maestri sono stati "sorteggiati" per andare nella seconda metà di ottobre a ritirare la "Stella " al Quirinale dal Presidente Mattarella. Il Presidente della Repubblica consegna le stelle a 40 maestri del lavoro sorteggiati, due per ogni Regione in rappresentanza di tutta l'Italia.

