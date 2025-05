I lavoratori di Gaza i silenzi su Hamas Letterina ai Patagarri

Il 25 aprile è la festa della liberazione dal nazifascismo, il 1° maggio è la festa dei lavoratori e il 2 giugno (anticipo i tempi) è la festa d.

Abu Mazen esorta Hamas a consegnare gli ostaggi di Gaza - Ramallah, 23 apr. (askanews) - Il presidente palestinese Abu Mazen ha esortato Hamas a consegnare gli ostaggi di Gaza definendolo il principale fattore che alimenta gli attacchi israeliani sul territorio. "Consegnateci ciò che avete e tirateci fuori da questa situazione", ha detto durante un incontro a Ramallah. "Ogni giorno ci sono centinaia di morti. Perché? Figli di cani non date a Israele una scusa per continuare" ha detto. 🔗quotidiano.net

Guerra di Gaza,. Hamas boccia la proposta israeliana:: "Nessun disarmo" - Le avvisaglie c’erano già tutte lunedì sera sui social di Gaza. Il disarmo di Hamas non solo non è previsto dall’organizzazione islamista, ma neppure dai suoi sostenitori nella Striscia, che hanno ingaggiato furibondi scontri via X con gli oppositori, accusandoli di tradimento. Hamas ha affidato alla Bbc la risposta all’ultima bozza di accordo sulla tregua e il rilascio degli ostaggi inoltrata da Gerusalemme attraverso l’Egitto: proposta respinta perché il piano israeliano non prevede la fine della guerra e il ritiro dell’Idf e chiede esplicitamente il disarmo di Hamas. 🔗quotidiano.net

Gaza, Hamas si prepara a rilasciare 6 ostaggi, pronto lo show della consegna a Rafah e Nuseirat - Hamas si prepara a rilasciare altri sei ostaggi da Gaza in cambio di centinaia di detenuti palestinesi oggi, sabato 22 febbraio. In nottata Israele ha confermato che il corpo consegnato poche ore prima è quello di Shiri Bibas. La tregua tra Israele e Hamas sembrava in procinto di rompersi dopo l’identificazione errata di un corpo rilasciato giovedì. E indicato come quello della donna che era stata rapita insieme al marito e ai due figli nell’attacco del 7 ottobre 2023. 🔗open.online

Gaza, Iacona e Presa Diretta accusati di antisemitismo. Stampa e opposizione: “Esposto intimidatorio” - Firmatari dell'esposto sono l'ex senatore Carlo Giovanardi, l’avvocato Iuri Maria Prado e il semiologo Ugo Volli, che accusano la trasmissione di parzialità e antisemitismo ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Gaza, Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra: “Pronti a 5 anni di tregua” - Hamas si dice pronto a liberare tutti gli ostaggi israeliani e a firmare una tregua di cinque anni in cambio della fine della guerra ... 🔗fanpage.it