I gravi pasticci di Steve Witkoff

Per la prima volta da quando è arrivato alla Casa Bianca, Donald Trump ha deciso di vendere armi all'Ucraina per un valore di 50 milioni di dollari in "articoli da difesa". Il presidente americano

Trump spedisce il “falco” Waltz all’Onu: Steve Witkoff in pole per sostituirlo - Cambio ai vertici dell’amministrazione Trump. Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato la nomina di Mike Waltz, fino a questo momento consigliere per la sicurezza nazionale, come nuovo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. La notizia, riportata da Axios, segna l’uscita di Waltz dal Consiglio di Sicurezza Nazionale (Nsc), insieme al suo collega Alex Wong, vice consigliere principale per la sicurezza nazionale. 🔗it.insideover.com

Steve Witkoff: Putin aperto a una pace permanente, ma restano nodi cruciali - L'inviato speciale Usa Steve Witkoff, che la scorsa settimana ha incontrato a Mosca Vladimir Putin, in un'intervista a Fox News, affermando che il presidente russo è aperto a "una pace permanente", ha spiegato che la chiave dell'accordo complessivo "riguarda i cosiddetti cinque territori, ma c'è molto di più: ci sono protocolli di sicurezza, non c'è la Nato, l'articolo 5 della Nato, insomma, ci sono solo un sacco di dettagli allegati". 🔗quotidiano.net

Steve Witkoff: accordo sui minerali con l'Ucraina atteso in settimana - L'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, si attende che l'accordo sui minerali con l'Ucraina sia firmato in settimana. Lo afferma lo stesso Witkoff in un'intervista alla Cnn. La guerra è stata "provocata. Questo non significa necessariamente che è stata provocata dalla Russia. Allora c'erano conversazioni sulla possibilità che l'Ucraina entrasse nella Nato. Questo è divenuto una minaccia per i russi", ha proseguito Witkoff. 🔗quotidiano.net

I gravi pasticci di Steve Witkoff - Ci sono tenui smottamenti nel circolo trumpiano, tra Waltz sostituito da Rubio e i malumori sul mediatore che viaggia dalla Russia al medio oriente senza consiglieri né interpreti. Come leggere l'invi ... 🔗ilfoglio.it

La gaffe di Witkoff all'Eliseo: «È come il golf club di Trump a Mar-a-Lago» - Sai che aspetto ha? Sembra proprio il golf club del presidente Trump a Mar-a-Lago». Gaffe di Steve Witkoff a Parigi. L’inviato speciale Usa al tavolo dei negoziati per l'Ucraina (qui un suo ... 🔗video.corriere.it

La gaffe di Witkoff a Parigi: “L’Eliseo è come Mar-a-Lago” - NEW YORK – L’Eliseo come Mar-a-Lago. Steve Witkoff, l’inviato speciale per il Medio Oriente che ha ora in mano pure il dossier ucraino, sedendosi ieri al tavolo dei colloqui per il cessate ... 🔗repubblica.it