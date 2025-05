I gondolieri sub tornano a immergersi per pulire i rii di Venezia

© Veneziatoday.it - I gondolieri sub tornano a immergersi per pulire i rii di Venezia gondolieri sub, per recuperare i rifiuti sommersi nei canali di Venezia. I volontari dell'associazione gondolieri sommozzatori si immergeranno dalle ore 8 alle 14, salvo condizioni meteo avverse, nei rii di San Nicolò dei. 🔗 Domani, domenica 4 maggio, è in programma una nuova immersione deisub, per recuperare i rifiuti sommersi nei canali di. I volontari dell'associazionesommozzatori si immergeranno dalle ore 8 alle 14, salvo condizioni meteo avverse, nei rii di San Nicolò dei. 🔗 Veneziatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Los Angeles 2028: ai Giochi tornano baseball, cricket e lacrosse - AGI - I Giochi olimpici estivi di Los Angeles 2028 (LA2028) segneranno un forte impegno per l'innovazione e la parità di genere. L'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) riunitosi a Losanna in Svizzera, ha approvato il programma sportivo dei Giochi di Los Angeles confermando i cinque sport proposti dal comitato organizzatore locale, ovvero baseball/softball (ritorno dopo otto anni), cricket (ritorno dopo 128 anni), flag football, lacrosse (ultima edizione nel 1948) e squash. 🔗agi.it

Tornano i “Campi Museali Pasquali” - Arezzo, 2 aprile 2025 – Per le Festività Pasquali la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, il Museo dei Mezzi di Comunicazione, il Museo della Fraternita dei Laici e il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro romano propongono, con un progetto didattico comune, i “Campi Museali Pasquali”. I quattro musei rinnovano la loro sinergia per offrire ad un massimo di 15 bambini fra i 6 e gli 11 anni l’opportunità di trascorrere una parte delle vacanze di Pasqua scoprendo ogni giorno un diverso luogo, attraverso percorsi, attività e laboratori scientifici e artistici. 🔗lanazione.it

Paese mignon, grande piano. A Maccastorna tornano in auge hotel e officina sulla ciclabile - MACCASTORNA (Lodi) Il paese più piccolo del Lodigiano pensa in grande: ritorna prepotentemente in auge infatti il progetto di realizzazione di una struttura polifunzionale con ostello e ciclofficina ad alto livello di digitalizzazione, inserito sulla ciclovia Vento. Sorgerebbe sulle ceneri dell’ex casello idraulico, che era di proprietà del Demanio. Già un paio di anni fa sembrava che il piano dovesse decollare: ora riprende forza con costi più importanti, che oltrepassano i tre milioni. 🔗ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

I gondolieri sub tornano a immergersi per pulire i rii di Venezia; I gondolieri sub tornano in azione: recuperati 6,5 quintali di rifiuti dal fondale dei rii di Venezia; I gondolieri sub tornano a immergersi per recuperare rifiuti dai fondali; Barca affondata, mobile da bagno: i gondolieri sub recuperano 6,5 quintali di rifiuti dai fondali. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

I gondolieri sub tornano a immergersi per pulire i rii di Venezia - Nuovo intervento nei fondali della città storica in programma per la mattinata e il primo pomeriggio di domenica 4 maggio ... 🔗veneziatoday.it

Venezia, tornano gondolieri sub e raccolgono quintali di rifiuti - (ANSA) - VENEZIA, 10 NOV - Circa 6,5 quintali di rifiuti, questo è il bilancio dell'immersione dei gondolieri sub, che questa mattina sono tornati in azione per ripulire i canali di Venezia. 🔗msn.com

Venezia: tornano i gondolieri sub - Un'operazione delicata che vede i gondolieri sub immergersi con particolari tute per un tempo minimo a turno. Tutto il materiale rinvenuto viene poi raccolto in una imbarcazione per le immondizie ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it