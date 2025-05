I giorni dei corvi | la fake news per affossare il cardinale favorito al Conclave

Conclave senza corvi. E questi sono i loro giorni. Nel rito per l'elezione del nuovo papa, avvolto da una mistica decisamente in controtendenza con i tempi odierni, contrassegnati da una bulimia di notizie, i portatori di notizie volte a screditare i papabili sono in piena azione.

Dazi, il consigliere di Trump rivela: si studia una moratoria di 90 giorni. Esclusa la Cina. La Casa Bianca smentisce: "Fake news" - Il presidente Trump «sta valutando una moratoria di 90 giori per i dazi per tutti i paesi, Cina esclusa». Lo ha detto a CNBC il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett. Ma la Casa Bianca smentisce: "Fake news!". Ue: prima o poi gli Usa verranno al tavolo a negoziare «Siamo disposti a prendere in considerazione qualsiasi cosa perchè preferiamo un risultato negoziato reciprocamente... 🔗feedpress.me

Dazi, la fake news sullo stop di 90 giorni che ha scatenato il panico in Borsa: l'intervista sbagliata, il tweet virale e le scuse della Reuters - Reuters costretta a chiedere scusa per un errore, un tweet di un tale Walter Bloomberg (che non ha nessun legame con la famosissima agenzia di stampa economica) e l'intervista del... 🔗ilmessaggero.it

«Papa Francesco ha trascorso una notte serena, si è alzato e ha fatto colazione in poltrona». I "corvi" e le fake news - Papa Francesco, 88 anni, continua la sua degenza in ospedale al Gemelli a Roma per una polmonite bilaterale. «La notte è trascorsa serena, il Pontefice si è alzato e ha fatto... 🔗leggo.it

Conclave, l’ora dei corvi. Il Vaticano: fake news sulla salute di Parolin - Le bufale della destra cattolica Usa. Nel mirino anche Tagle. E tra i cardinali si discute di abusi sessuali e scandali finanziari ... 🔗repubblica.it