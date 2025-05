I droni portano Napoli nel futuro | mappato in 3D il patrimonio archeologico sommerso del Golfo

© Napolitoday.it - I droni portano Napoli nel futuro: mappato in 3D il patrimonio archeologico sommerso del Golfo droni non sono uno strumento del futuro, sono dei dispositivi che prepotentemente appartengono al nostro presente. Con l’avvento delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale ci permettono di andare dove il nostro corpo non arriverebbe, anche al di sotto dei fondali marini. Se non. 🔗 “Inon sono uno strumento del, sono dei dispositivi che prepotentemente appartengono al nostro presente. Con l’avvento delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale ci permettono di andare dove il nostro corpo non arriverebbe, anche al di sotto dei fondali marini. Se non. 🔗 Napolitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Robot, droni, Ia: ecco i Fantastici Quattro che portano la Cina nel futuro - Li hanno soprannominati “Big Four”, i Fantastici Quattro, proprio come i famosi supereroi dell’universo Marvel. Sono le punte di diamante della nuova generazione di imprenditori cinesi dell’hi-tech, appena incaricate da Xi Jinping di rinnovare l’economia della Cina, rivitalizzarla e renderla il più possibile impermeabile ai dazi di Donald Trump. Chi sono? Liang Wenfeng, fondatore della start-up di intelligenza artificiale (Ia) DeepSeek; Wang Xingxing, CEO di Unitree Robotics, tra i principali sviluppatori cinesi di robot quadrupedi e umanoidi; Zhang Yiming di ByteDance, famoso per aver ... 🔗it.insideover.com

Il Presidente di CO.PRE.CO. in visita al Conservatorio di San Pietro a Majella: “Napoli è musica, identità e futuro” - Il presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori (CO.PRE.CO.), Ivano Iai, ha visitato oggi il Conservatorio di San Pietro a Majella, dove ha incontrato la nuova presidente Carla Ciccarelli e il direttore Gaetano Panariello. Un’occasione – si legge in una nota – per sottolineare l’importanza del Conservatorio napoletano nel panorama della formazione artistica in Italia e nel mondo e per ribadire la necessità di un dialogo costante tra le istituzioni musicali. 🔗ildenaro.it

Il Napoli che guarda anche al futuro…Parla Modugno - Il Napoli che guarda anche al futuro…Ne ha parlato il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Il Napoli ha praticamente chiuso per Marianucci e lo ha fatto per vari motivi… E’ un affare da 9 milioni di euro complessivi. Si tratta di un’operazione già definita da qualche giorno: andrà solo formalizzata con il nero su bianco, quando sarà tecnicamente possibile firmare i documenti al termine del campionato. 🔗terzotemponapoli.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

I droni portano Napoli nel futuro: mappato in 3D il patrimonio archeologico sommerso del Golfo; Festa degli alpini a Napoli, intervista al generale Ignazio Gamba: «I nostri 150 anni di montagna». 🔗Ne parlano su altre fonti