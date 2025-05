I Dragons avanzano ai playoff Union Basket eliminata nei quarti di finale

© Lanazione.it - I Dragons avanzano ai playoff, Union Basket eliminata nei quarti di finale Dragons vanno alla bella, l’Union è invece fuori dai playoff. Questo l’esito di gara-2 dei quarti di finale, nei quali solo la squadra di coach Edoardo Banchelli è riuscita a compiere l’impresa, andando a vincere di un solo punto (58-57) a Firenze contro il Pino che si era imposto in gara-1 alle Toscanini e che dunque era ad un passo dal chiudere il conto. Nulla da fare invece per la Sim Tel Union Basket che sul terreno di casa delle Toscanini non è riuscita a pareggiare i conti, subendo una nuova sconfitta da parte di Agliana, che si è imposta nettamente 85-69. I pistoiesi sono stati gli unici a qualificarsi per le semifinali in sole due partite ai danni dei pratesi di coach Tommaso Paoletti.Partita ricca di pathos quella di Firenze, combattuta punto a punto fino all’ultimo secondo di gioco. 🔗 vanno alla bella, l’è invece fuori dai. Questo l’esito di gara-2 deidi, nei quali solo la squadra di coach Edoardo Banchelli è riuscita a compiere l’impresa, andando a vincere di un solo punto (58-57) a Firenze contro il Pino che si era imposto in gara-1 alle Toscanini e che dunque era ad un passo dal chiudere il conto. Nulla da fare invece per la Sim Telche sul terreno di casa delle Toscanini non è riuscita a pareggiare i conti, subendo una nuova sconfitta da parte di Agliana, che si è imposta nettamente 85-69. I pistoiesi sono stati gli unici a qualificarsi per le semifinali in sole due partite ai danni dei pratesi di coach Tommaso Paoletti.Partita ricca di pathos quella di Firenze, combattuta punto a punto fino all’ultimo secondo di gioco. 🔗 Lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Playoff Serie C basket: Dragons Prato e Union Basket Sim Tel in campo per gara-1 - Via ai playoff del campionato di serie C di basket. Oggi vanno in scena gara-1 dei quarti con tutt’e due le pratesi in campo: i Dragons ricevono alle Toscanini il Pino Firenze, l’Union Basket Sim Tel va a far visita all’Agliana (palestra Capitini). In entrambi i casi, palla al centro alle ore 18. Si gioca al meglio delle tre partite. Due di queste i Dragons le potranno giocare in casa, visto il secondo posto conquistato al termine della regular season. 🔗lanazione.it

Playoff Basket Serie C: Dragons Prato e Union Basket Prato pronte alla sfida - Ancora qualche giorno di attesa e domenica prenderanno il via i playoff del campionato di basket di serie C, ai quali si sono qualificate entrambe le squadre pratesi al via: i Dragons riceveranno la visita del Pino Firenze, l’Union Basket saranno di scena ad Agliana. Sarà gara-1 dei quarti, turno che si giocherà al meglio delle tre partite. L’Union Basket Prato è una delle sorprese maggiori di questa stagione e ad ammetterlo è lo stesso coach Tommaso Paoletti: "Sorprendente è l’aggettivo che userei per descrivere la stagione – spiega il tecnico – perché in tanti addetti ai lavori, ma anche ... 🔗lanazione.it

Dragons Prato: Obiettivo Vittoria in Gara-2 Contro Pino Firenze per Restare nei Playoff - Vincere gara-2 per continuare l’avventura nei playoff. I Dragons Prato sono già di fronte a un bivio, dopo l’inopinata sconfitta patita alle Toscanini in gara-1 dei quarti. Se la squadra di coach Edoardo Banchelli non batterà il Pino Firenze nel match in programma oggi al Pala Coverciano (palla a due alle ore 18), sarà infatti subito fuori dai giochi per la promozione. Se invece dovesse arrivare un successo, i Dragons andrebbero alla bella che potrebbero giocare sul terreno di casa domenica pomeriggio. 🔗lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

I Dragons avanzano ai playoff, Union Basket eliminata nei quarti di finale; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

I Dragons avanzano ai playoff, Union Basket eliminata nei quarti di finale - I Dragons vanno alla bella, l’Union è invece fuori dai playoff. Questo l’esito di gara-2 dei quarti di finale, nei quali solo la squadra di coach Edoardo Banchelli è riuscita a compiere l’impresa, and ... 🔗lanazione.it

Playoff Serie C basket: Dragons Prato e Union Basket Sim Tel in campo per gara-1 - Iniziano i playoff di Serie C basket con Dragons Prato e Union Basket Sim Tel impegnati nei quarti di finale contro Pino Firenze e Agliana. 🔗msn.com

Dragons nel derby contro Union, in palio punti pesanti nella griglia play-off - Una sfida che vale molto in chiave play-off. Vincendo, i Dragons sarebbero matematicamente secondi (resteranno poi altre due partite), Union invece è a due punti dal quarto posto, che significherebbe ... 🔗notiziediprato.it