I ciclisti scendono in pista Accordo con l’Autodromo La sicurezza adesso sale in sella

© Ilgiorno.it - I ciclisti scendono in pista. Accordo con l’Autodromo. La sicurezza adesso sale in sella sicurezza prima di tutto. Il progetto ciclisti in Autodromo è stato ufficializzato grazie alla convenzione, valida fino alla stagione agonistica 2028, dal direttore generale dell’impianto monzese Alfredo Scala e dal presidente del Consorzio società ciclistiche Monza e Brianza Ruggero Cazzaniga.pista di Formula 1 aperta ai tesserati della Federazione ciclistica Italiana i quali, dal 6 maggio al 29 luglio, potranno pedalare indisturbati e lontani dal traffico quotidiano sulla pista dell’Autodromo Nazionale di Monza. Tutto questo grazie ad un Accordo firmato a metà aprile tra la SIAS S.p.A., con il patrocinio del Comune di Monza, e il Consorzio Società ciclistiche Monza e Brianza Asd (emanazione diretta del Comitato Provinciale di Monza e della Brianza FCI), al quale è stato concesso l’utilizzo della pista stradale del rinomato autodromo. 🔗 Laprima di tutto. Il progettoin Autodromo è stato ufficializzato grazie alla convenzione, valida fino alla stagione agonistica 2028, dal direttore generale dell’impianto monzese Alfredo Scala e dal presidente del Consorzio societàche Monza e Brianza Ruggero Cazzaniga.di Formula 1 aperta ai tesserati della Federazioneca Italiana i quali, dal 6 maggio al 29 luglio, potranno pedalare indisturbati e lontani dal traffico quotidiano sulladelNazionale di Monza. Tutto questo grazie ad unfirmato a metà aprile tra la SIAS S.p.A., con il patrocinio del Comune di Monza, e il Consorzio Societàche Monza e Brianza Asd (emanazione diretta del Comitato Provinciale di Monza e della Brianza FCI), al quale è stato concesso l’utilizzo dellastradale del rinomato autodromo. 🔗 Ilgiorno.it

