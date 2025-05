I cardinali frenano | Abbiamo bisogno di tempo

© Feedpress.me - I cardinali frenano: "Abbiamo bisogno di tempo" cardinali stanno realizzando che hanno bisogno di più tempo per trovare tra loro un consenso sulle linee della Chiesa del dopo-Francesco ma soprattutto sulla figura che dovrà prendere il suo posto. All’uscita della congregazione generale, sono diversi i porporati che sottolineano la necessità di parlare e confrontarsi ancora. Secondo quanto trapela il clima. 🔗 Frena l’ottimismo delle scorse ore: istanno realizzando che hannodi piùper trovare tra loro un consenso sulle linee della Chiesa del dopo-Francesco ma soprattutto sulla figura che dovrà prendere il suo posto. All’uscita della congregazione generale, sono diversi i porporati che sottolineano la necessità di parlare e confrontarsi ancora. Secondo quanto trapela il clima. 🔗 Feedpress.me

Ne parlano su altre fonti

Conclave spaccato tra bugie sulla salute di Parolin e fazioni dei cardinali: “Abbiamo bisogno di più tempo” - In attesa dell'inizio del conclave per l'elezione del prossimo Papa dopo la morte di Francesco, non mancano gli scontri e le ombre tra i cardinali elettori. Sotto i riflettori il segretario di Stato, Pietro Parolin, tra i favoriti al soglio pontificio, vittima di fake news sulla sua salute.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per la pace mondiale" - (Agenzia Vista) Usa, 29 marzo 2025 “Dobbiamo avere la Groenlandia per la sicurezza nostra e internazionale. Groenlandia, Danimarca e Ue capiranno, altrimenti glielo spiegheremo. La Groenlandia è molto importante per la pace nel mondo”. Così Trump alla casa Bianca White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗liberoquotidiano.it

Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per la pace mondiale" - (Agenzia Vista) Usa, 29 marzo 2025 “Dobbiamo avere la Groenlandia per la sicurezza nostra e internazionale. Groenlandia, Danimarca e Ue capiranno, altrimenti glielo spiegheremo. La Groenlandia è molto importante per la pace nel mondo”. Così Trump alla casa Bianca White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Verso il Conclave, i cardinali frenano: 'Abbiamo bisogno di tempo'. Lunedì doppia congregazione; I cardinali frenano: Abbiamo bisogno di tempo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Verso il Conclave, i cardinali frenano: 'Abbiamo bisogno di tempo'. Lunedì doppia congregazione - Lo riferisce la sala stampa vaticana. Due elettori nn sono ancora arrivati a Roma. I cardinali entreranno a Santa Marta tra il 6 e il 7 maggio (ANSA) ... 🔗ansa.it

I cardinali frenano: "Abbiamo bisogno di tempo" - Frena l’ottimismo delle scorse ore: i cardinali stanno realizzando che hanno bisogno di più tempo per trovare tra loro un consenso sulle linee della Chiesa del dopo-Francesco ma soprattutto sulla figu ... 🔗gazzettadelsud.it