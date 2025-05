I cardinali alla nona congregazione in Vaticano prima del conclave

© Quotidiano.net - I cardinali alla nona congregazione in Vaticano prima del conclave conclave, per eleggere il papa, che inisierà nella Cappella Sistina il 7 maggio. Al via intanto la nona congregazione dei cardinali in vista dell'elezione del Pontefice dove tiene banco il confronto sui temi che riguardano il futuro della Chiesa. Ad accogliere i prelati erano presenti anche tanti pellegrini giunti per il Giubileo. Nelle riunioni tra i cardinali, nelle Congregazioni generali che precedono il conclave "si respira in questi giorni una Chiesa molto bella", ha detto ai giornalisti, il cardinale Fernando Natalio Chomalì Garib prima di entrare in Vaticano per la nuova congregazione. 🔗 Milano, 3 mag. (askanews) - Prosegue la marcia di avvicinamento al, per eleggere il papa, che inisierà nella Cappella Sistina il 7 maggio. Al via intanto ladeiin vista dell'elezione del Pontefice dove tiene banco il confronto sui temi che riguardano il futuro della Chiesa. Ad accogliere i prelati erano presenti anche tanti pellegrini giunti per il Giubileo. Nelle riunioni tra i, nelle Congregazioni generali che precedono il"si respira in questi giorni una Chiesa molto bella", ha detto ai giornalisti, il cardinale Fernando Natalio Chomalì Garibdi entrare inper la nuova. 🔗 Quotidiano.net

Il Vaticano diffonde le immagini della salma di Papa Francesco. Oggi la prima congregazione dei cardinali. Sabato 26 aprile i funerali - Le prime immagini diffuse dal Vaticano mostrano Papa Francesco deposto nella bara nella Cappella di Santa Marta, con un rosario tra le mani. Come atteso, è vestito con la casula rossa, il pallio e in testa la mitra bianca. Oggi la salma del Pontefice resterà a Santa Marta, domani sarà portata a San Pietro ed esposta ai fedeli fino a poche ore prima dei funerali che si terranno sabato 26 aprile,... 🔗feedpress.me

Vaticano, prima Congregazione cardinali - 8.05 Si riunisce la prima Congregazione dei cardinali, nell'aula nuova del Sinodo, che dovrebbe ufficializzare la data dei funerali di Papa Francesco. Secondo le indicazioni dell'Ordo Exsequiarum Roman Pontificis, il testo liturgico che definisce le regole e le modalità di cosa avviene dopo la morte di un Pontefice, i funerali si dovrebbero celebrare tra il quarto e il sesto dalla morte, quindi tra venerdì e domenica. 🔗servizitelevideo.rai.it

Il Vaticano diffonde le prime foto della salma di Papa Francesco: la casula rossa, la mitra e il rosario. Iniziata la Congregazione dei cardinali per decidere la data dei funerali. Il cordoglio di Pechino - Papa Francesco è morto il 21 aprile, lunedì di Pasquetta. Oggi verrà decisa la data dei funerali 🔗xml2.corriere.it

I cardinali alla nona congregazione in Vaticano prima del conclave - Milano, 3 mag. (askanews) - Prosegue la marcia di avvicinamento al Conclave, per eleggere il papa, che inisierà nella Cappella Sistina il 7 maggio. Al via intanto la nona Congregazione dei cardinali i ... 🔗libero.it

Nuovo Papa, il cardinale Pizzaballa tra i favoriti - Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, tra i 'favoriti' nel toto-Papa, entrando alla nona congregazione pre-conclave dei cardinali nell'Aula del Sinodo in Vaticano è stato ... 🔗ilmessaggero.it

Il Conclave: le Congregazioni generali dei cardinali tra Sede vacante, novendiali e Conclave - La Costituzione apostolica "Universi Dominici Gregis" fissa le norme sulla gestione della Sede vacante alla morte del Pontefice, oltre ai novendiali - una specie di prosecuzione dei funerali - e all'i ... 🔗msn.com