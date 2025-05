I cardinali a Santa Marta tra il 6 e 7 maggio

© Today.it - I cardinali a Santa Marta tra il 6 e 7 maggio Santa Marta, dove alloggeranno i cardinali durante il conclave, dovrebbero concludersi il 5 maggio. Si stanno eseguendo anche alcuni lavori di ristrutturazione degli ambienti, sia a Santa Marta sia in una parte di Santa Marta vecchia. I cardinali arriveranno a. 🔗 I lavori per la sistemazione di, dove alloggeranno idurante il conclave, dovrebbero concludersi il 5. Si stanno eseguendo anche alcuni lavori di ristrutturazione degli ambienti, sia asia in una parte divecchia. Iarriveranno a. 🔗 Today.it

Su altri siti se ne discute

Conclave in vista, i cardinali a Santa Marta: «Due o tre giorni al massimo» - Prosegue l’arrivo dei cardinali in Vaticano per il settimo giorno di congregazioni generali, in vista del Conclave che dovrà eleggere il nuovo Pontefice. Come di consueto, i porporati si sono ritrovati presso la Casa di Santa Marta, la residenza all’interno delle mura vaticane destinata ad accoglierli nei giorni precedenti e durante le votazioni. Alcuni di loro si sono soffermati brevemente con i cronisti presenti, scambiando qualche battuta in un clima di compostezza ma anche di serena attesa. 🔗panorama.it

Conclave, il giallo dei 13 cardinali di troppo (su 133). E a Santa Marta ci sono pochi posti: chi potrebbe essere escluso - Con la cerimonia di inizio sede vacante, sono stati sigillati gli appartamenti papali. E, caso unico nella storia della Chiesa, è stata sigillata anche la suite 201 della Domus Sanctae Marthae... 🔗ilmessaggero.it

Conclave, il mistero dei 13 cardinali di troppo (su 133). E a Santa Marta ci sono pochi posti: chi potrebbe essere escluso - Con la cerimonia di inizio sede vacante, sono stati sigillati gli appartamenti papali. E, caso unico nella storia della Chiesa, è stata sigillata anche la suite 201 della Domus Sanctae Marthae... 🔗ilgazzettino.it

Ne parlano su altre fonti

I cardinali entreranno a Santa Marta tra il 6 e 7 maggio; Gli operai al lavoro in Sistina e a S. Marta. La logistica del Conclave; Nona Congregazione Generale, si stanno preparando gli alloggi a Santa Marta; Verso il Conclave, installati stufa e comignolo nella Cappella Sistina. Lunedì doppia Congregazione - I cardinali si sistemeranno a Santa Marta tra la sera del 6 e la mattina del 7. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

I cardinali entreranno a Santa Marta tra il 6 e 7 maggio - I lavori per la sistemazione di Santa Marta, dove alloggeranno i cardinali durante il conclave, dovrebbero concludersi il 5 maggio. Si stanno eseguendo anche alcuni lavori di ristrutturazione degli am ... 🔗radiocolonna.it

Santa Marta, la casa dei cardinali durante il Conclave. E in due voteranno da remoto: ecco come - Negli ultimi anni è diventata famosa perché papa Francesco qui ha stabilito la sua residenza, disertando il Palazzo Apostolico, ma ora torna a svolgere l’obiettivo originario per cui è stata costruita ... 🔗informazione.it

I cardinali a Santa Marta verso il Conclave: i liquori mignon del frigo-bar spazzolati e gli escamotage per non perdere a tennis - L’arcivescovo Pecorari: si parla più tranquillamente a ristorante, lontano da orecchie indiscrete. Tagle «terrorizzato per il video virale in cui canta Imagine di John Lennon in un locale» ... 🔗msn.com