I cappellini Trump 2028 sono da prendere sul serio?

Donald Trump, gran maestro della provocazione, ha fatto di nuovo parlare di sé, questa volta per i cappellini con la scritta Trump 2028 che si possono comprare a soli 50 dollari l'uno. Lo scorso fine settimana, la Trump Organization ha messo in vendita questi cappellini e altri gadget Trump 2028, in un clima di crescente preoccupazione riguardo alla possibilità che il presidente degli Stati Uniti possa tentare di candidarsi a un terzo mandato, cosa che sarebbe incostituzionale. Il merchandising ha solo alimentato le speculazioni, spingendo la gente a chiedersi: sta scherzando o fa sul serio? Secondo Nick Marx, coautore di That's Not Funny: How the Right Makes Comedy Work for Them, la risposta, come spesso accade con Trump, resta immersa in un brodo di ambiguità. «Scherzare, per lui, serve a testare i limiti di ciò che è accettabile», ha osservato Marx, che è anche professore associato di cinema e media alla Colorado State University.

