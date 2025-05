I braccianti scendono in piazza | Sono una ricchezza per la Tuscia ma vengono ancora ghettizzati

© Viterbotoday.it - I braccianti scendono in piazza: "Sono una ricchezza per la Tuscia, ma vengono ancora ghettizzati" piazza Dante Alighieri la manifestazione dei braccianti agricoli organizzata dai sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila. Oltre le sigle. 🔗 "Siamo qui per rivendicare diritti di lavoratori che portano avanti il territorio e che chiedono, snellimento della burocrazia, abitazioni e trasporti". InDante Alighieri la manifestazione deiagricoli organizzata dai sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila. Oltre le sigle. 🔗 Viterbotoday.it

I braccianti agricoli scendono in piazza: "Battaglia per la dignità e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori" - “Una grande manifestazione per la dignità e i diritti delle braccianti e dei braccianti agricoli della Tuscia”. Ad organizzarla sono i sindacati delle operaie e degli operai agricoli Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Lega comunale di Viterbo. Appuntamento sabato 3 maggio alle ore 17,30 in piazza Dante a... 🔗viterbotoday.it

