I banchi le due stufe il comignolo | il cantiere della Cappella Sistina si prepara al Conclave

© Repubblica.it - I banchi, le due stufe, il comignolo: il cantiere della Cappella Sistina si prepara al Conclave I lavori in vista dell’ingresso dei cardinali. Arrivati a Roma altri cinque elettori, ne mancano ancora quattro 🔗 Repubblica.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lega e FdI, tensione dopo le due fuoriuscite e i volantini sui conti. Luca Zaia e il comando in chat: «Duri ai banchi. Pancia a terra» - VENEZIA - C?è chi, come il governatore Luca Zaia, rispolvera un vecchio adagio veneziano: «Duri ai banchi. Ne ho viste di meglio e ne ho vissute di peggio... Pancia a terra».... 🔗ilgazzettino.it

Fiera di San Giuseppe. Via alla Centenaria: "Oltre due chilometri tra 450 banchi" - Frizzante come il buon vino di primavera non perderà mai il suo fascino, la Fiera di San Giuseppe. Già dalle prime ore del mattino, un fiume di gente ha invaso ieri Scandiano nella prima domenica della Centenaria. A tagliare il nastro, assieme al sindaco Matteo Nasciuti, molte autorità e l’assessore regionale all’Agri- coltura Alessio Mammi, già sindaco di Scandiano per dieci anni dal 2009 al 2019. 🔗ilrestodelcarlino.it

Conclave: comignolo montato, stufe arrivate. Ma per l’elezione del nuovo Papa mancano ancora i cardinali: “C’è tensione” - Vanno avanti le Congregazioni dei cardinali in vista del conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco che comincerà mercoledì 7 maggio prossimo. Conclave: comignolo montato, stufe arrivate. Ma per l’elezione del nuovo Papa mancano ancora i cardinali: “C’è tensione” (ANSA FOTO) – Notizie.comAnche domattina ci sarà una nuova riunione, poi lunedì e martedì, se necessario anche al pomeriggio. 🔗notizie.com

Cosa riportano altre fonti

I banchi, le due stufe, il comignolo: il cantiere della Cappella Sistina si prepara al Conclave; Montato il comignolo sulla Cappella Sistina. 🔗Approfondimenti da altre fonti

I banchi, le due stufe, il comignolo: il cantiere della Cappella Sistina si prepara al Conclave - I lavori in vista dell’ingresso dei cardinali. Arrivati a Roma altri cinque elettori, ne mancano ancora quattro ... 🔗repubblica.it

Conclave: comignolo montato, stufe arrivate. Ma per l’elezione del nuovo Papa mancano ancora i cardinali: “C’è tensione” - Mancano ormai pochi giorni all'inizio del conclave per eleggere il successore di Papa Francesco, ma potrebbero esserci problemi. 🔗notizie.com

Verso il Conclave. Montati il comignolo e le stufe - Il comignolo verrà collegato a due stufe. Una per bruciare le schede degli scrutini, l'altra per bruciare i fumogeni in caso di elezione e non del nuovo Pontefice ... 🔗reggiotv.it