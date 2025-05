© Gqitalia.it - I 17 orologi Omega più belli di sempre, perché non c'è solo il MoonSwatch

conosce meglio di chiunque altro i propri punti di forza. Da oltre un secolo e mezzo, il marchio ha definito gli standard dell'orologeria con innovazioni rivoluzionarie e modelli iconici, simboli di precisione e avanguardia. Lo Speedmaster, divenuto celebre nel 1969 per essere il primoo ad andare sulla Luna, conserva ancora oggi quell'eredità che brilla nel marketing dicome il propellente di un razzo. Nel 1995, l'azienda ha legato il proprio nome a un'altra leggenda: James Bond. Da allora, il DNA di quella collaborazione è impresso nelle sue creazioni più importanti, andando ben oltre l'universo dell'agente segreto 007. 🔗 Gqitalia.it