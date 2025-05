I 10 costumi Calzedonia più belli dell’estate 2025 con testimonial Letitia Casta

© Robadadonne.it - I 10 costumi Calzedonia più belli dell’estate 2025 (con testimonial Letitia Casta) costumi da bagno e beachwear. Calzedonia è, come sempre, una garanzia, con proposte adatte a tutte le esigenze e i gusti, con una parola chiave che non abbandona nemmeno sulla spiaggia: l’eleganza.Eleganza, bellezza e semplicità che caratterizzano non soltanto i costumi di Calzedonia 2025 ma anche la modella scelta come testimonial di prestigio dall’azienda italiana di intimo, ovvero Laetitia Casta. Già nel 2023 Calzedonia aveva scelto la modella francese per rappresentare il proprio brand di costumi e beachwear. Nell’estate 2025 ritorna, bella come sempre, a rappresentare la campagna pubblicitaria delle migliori novità. 🔗 Arriva l’estate e con essa la voglia di fare un tuffo, al mare, al lago o in piscina. Chi ama la bella stagione e la moda da spiaggia attende ogni anno con entusiasmo le novità riguardo ada bagno e beachwear.è, come sempre, una garanzia, con proposte adatte a tutte le esigenze e i gusti, con una parola chiave che non abbandona nemmeno sulla spiaggia: l’eleganza.Eleganza, bellezza e semplicità che caratterizzano non soltanto idima anche la modella scelta comedi prestigio dall’azienda italiana di intimo, ovvero Laetitia. Già nel 2023aveva scelto la modella francese per rappresentare il proprio brand die beachwear. Nell’estateritorna, bella come sempre, a rappresentare la campagna pubblicitaria delle migliori novità. 🔗 Robadadonne.it

Approfondimenti da altre fonti

MCU: i 10 costumi più sottovalutati dell’universo Marvel - Il Marvel Cinematic Universe ha sempre brillato per tanti motivi, ma uno degli aspetti più curati è sicuramente il design dei costumi. Ogni eroe e villain ha ricevuto un look iconico, con alcune trasposizioni fedeli ai fumetti e altre reinterpretazioni che hanno saputo esaltare i personaggi senza esserne vincolati. Tuttavia, ci sono alcuni costumi che non hanno ricevuto il riconoscimento che meritano. 🔗nerdpool.it

Emergenza stipendi, Istat: più di un occupato su 10 a rischio povertà. Il 23% degli italiani in difficoltà - Il buon andamento dell’occupazione che il governo Meloni continua a rivendicare ha un lato oscuro: molti di quei posti prevedono retribuzioni così basse che i lavoratori arrivano a stento a fine mese. Non è una novità, come hanno confermato pochi giorni fa i dati diffusi pochi giorni fa dall’Organizzazione mondiale del lavoro, stando ai quali i salari reali in Italia sono calati più che in qualsiasi altro Paese del G20. 🔗ilfattoquotidiano.it

Lavoro povero raddoppiato negli ultimi 10 anni, più penalizzati giovani e donne - Roma, 30 aprile 2025 – "Un lavoro non basta". Il titolo dell’ultima ricerca Acli, Caf-Acli e Iref, alla vigilia del Primo Maggio, segna nettamente la realtà indicata dai numeri: l’aumento drammatico del cosiddetto lavoro povero, di quel lavoro sottopagato, in nero o precario che spinge milioni di lavoratori sotto la soglia della povertà. Lavoro a basso reddito: +55% in 10 anni Il fenomeno del lavoro a bassa retribuzione rappresenta un tema centrale nell'analisi delle disuguaglianze economiche. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

20 costumi Calzedonia di tendenza nell'estate 2024 da indossare come piace a te, in coordinato o spaiato; Costumi Calzedonia: gli interi e i bikini più cool dell'estate 2019; I 10 costumi Calzedonia più belli dell'estate 2025 (con testimonial Letitia Casta); Costumi interi Calzedonia: collezione estate 2024 | Pourfemme. 🔗Approfondimenti da altre fonti