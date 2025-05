Hockey ghiaccio regalo incredibile del Giappone | l’Italia torna padrona del proprio destino per la promozione!

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, regalo incredibile del Giappone: l’Italia torna padrona del proprio destino per la promozione! Hockey ghiaccio concluderà quest’oggi la propria avventura nei Mondiali 2025 di Divisione I. Gli azzurri affronteranno i padroni di casa della Romania, già retrocessi in Divisione I Gruppo B.I nostri portacolori sono in ballo per la promozione nella Championship Division e la sfida alle 15.00 avrà una valenza decisiva. Alle 11.30, infatti, si sono affrontate le rappresentative di Giappone e di Ucraina e il riscontro di questo confronto interessava assai la compagine tricolore.Allo stato iniziale delle cose alla formazione nostrana non sarebbe bastato solo battere nei tempi regolamentari la Romania (condizione prioritaria). Per fare in modo che la Nazionale avesse il proprio destino in mano, i Giapponesi avrebbero dovuto sconfiggere gli ucraini. 🔗 Una speranza per continuare nel percorso. La Nazionale italiana diconcluderà quest’oggi la propria avventura nei Mondiali 2025 di Divisione I. Gli azzurri affronteranno i padroni di casa della Romania, già retrocessi in Divisione I Gruppo B.I nostri portacolori sono in ballo per lanella Championship Division e la sfida alle 15.00 avrà una valenza decisiva. Alle 11.30, infatti, si sono affrontate le rappresentative die di Ucraina e il riscontro di questo confronto interessava assai la compagine tricolore.Allo stato iniziale delle cose alla formazione nostrana non sarebbe bastato solo battere nei tempi regolamentari la Romania (condizione prioritaria). Per fare in modo che la Nazionale avesse ilin mano, isi avrebbero dovuto sconfiggere gli ucraini. 🔗 Oasport.it

LIVE Italia-Romania, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: clamoroso regalo del Giappone, promozione possibile! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Buongiorno amici di OA Sport. C’è un clamoroso colpo di scena: il Giappone ha battuto 3-2 l’Ucraina nei tempi regolamentari. Un regalo incredibile per l’Italia, che dunque torna padrona del proprio destino. Se gli azzurri batteranno nei 60 minuti la già retrocessa Romania, allora saranno promossi nel Gruppo Mondiale dopo 4 anni (ultima presenza nel 2022). 🔗oasport.it

