Hockey ghiaccio l’Italia viene promossa se…Le combinazioni lasciano un filo di speranza

l'Italia chiuderà quest'oggi il proprio percorso nel Mondiale 2025 di Hockey su ghiaccio di Divisione I Gruppo A, in corso a Sfantu Gheorghe, in Romania: gli azzurri saranno opposti ai padroni di casa romeni, i quali sono già retrocessi in Divisione I Gruppo B.Nell'ultimo turno alle 11.30 si affronteranno Giappone e Ucraina, poi alle 15.00 toccherà ad azzurri e romeni, ed infine alle 18.30 sarà la volta di Gran Bretagna e Polonia: in classifica guidano Gran Bretagna ed Ucraina a quota 9, seguite da Italia, a 7, Polonia, a 6, Giappone, a 4 e Romania, a quota 1.Restano da assegnare le due promozioni nella Championship Division: l'Italia non è padrona del proprio destino, ma dovrà obbligatoriamente battere la Romania nei tempi regolamentari e poi guardare i risultati degli altri scontri odierni.

Hockey ghiaccio femminile, l’Italia batte il Kazakistan e resta in corsa per la promozione! - Dopo aver strapazzato la Slovenia nell’esordio di ieri, con il risultato di 12-0, la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile ottiene un’altra vittoria ai Mondiali Divisione I Gruppo B di Dumfries: sul ghiaccio britannico, infatti, le azzurre superano 2-0 il Kazakistan in una partita tirata nella quale non incassare reti è stato fondamentale per garantirsi il successo finale, caratterizzato dalle marcature di Kristin Della Rovere, nel primo periodo, e di Aurora Abatangelo, in coda al match. 🔗oasport.it

Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming - Tutti uniti, tutti insieme, per la promozione. Oggi, giovedì 1 maggio, si gioca Italia-Gran Bretagna, quarto incontro valido per i Campionati Mondiali di Prima Divisione Gruppo A di hockey su ghiaccio, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Romania, precisamente in quel di Sfantu Gheorghe. Si tratta di un match estremamente importante, considerata la classifica cortissima che attualmente coinvolge le prime formazioni del raggruppamento. 🔗oasport.it

Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude a punteggio pieno il Mondiale Divisione I Gruppo B - L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile ha fatto la storia! Le azzurre, infatti, hanno chiuso il proprio percorso nel Mondiale Divisione I Gruppo B a punteggio pieno e, addirittura, hanno completato le cinque partite senza subire nemmeno una rete. Le nostre portacolori, giova ricordarlo, già dal turno precedente, avevano staccato il pass per il ritorno dopo 6 anni nel Gruppo A. Nella serata odierna all’Ice Bowl di Dumfries (Gran Bretagna) l’Italia ha superato con un secco 4-0 le padrone di casa inglesi. 🔗oasport.it

