Ho interrogato l’intelligenza artificiale di Meta | le risposte che mi ha dato sono alquanto bizzarre

Tutti ricordiamo la famosa scena di quel capolavoro. Oggi però non voglio parlarvi di Non ci resta che piangere e nemmeno di dazi, bensì di quello che ho chiesto alla nuova opzione di richieste di Meta e alle domande che possiamo fare alla Ai presente da poco su Instagram e WhatsApp. Curiosa come una scimmia ho domandato "Chi è Bettina Zagnoli?" e le risposte sono state alquanto bizzarre. Meta Ai afferma che sia una scrittrice italiana nata a Firenze nel 1976 e abbia ricevuto vari premi letterari tra cui il Campiello nel 2015. Riformulo e sarei un'attrice che ha interpretato il ruolo di Gemma nella serie televisiva "Un posto al sole". Finalmente dopo qualche altro tentativo arriva la definizione corretta. Come Alberto Sordi con gli spaghetti, mi sono messa in modalità provocatrice e ho chiesto all'intelligenza artificiale qualche delucidazione in merito a persone, cose, fraseggi.

