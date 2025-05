Hitchcock sul Lario Immagini inedite di un amore datato 1925

© Ilgiorno.it - Hitchcock sul Lario. Immagini inedite di un amore datato 1925 Hitchcock sul Lago di Como. Il ritrovo è previsto alle 14.30 nell’aula magna della scuola media di Menaggio, in via Camozzi 23, dove sarà proiettato un videomontaggio di scene girate a Menaggio dei film "L’idolo", del 1954, con David Niven e "Il mio miglior nemico" del 2006, di e con Carlo Verdone. Verrà presentato nell’occasione anche un filmino di famiglia inedito di Alfred Hitchcock, girato all’inizio degli anni Trenta sul Lago di Como, con moglie e figlia del regista, e saranno proiettate alcune foto di scena de "L’Idolo", realizzate dal fotografo di Menaggio Riccardo Lanfranconi, e messe a disposizione dal figlio Emilio, che porta avanti la tradizione e l’attività di famiglia. 🔗 MENAGGIO (Como) Passeggiata creativa del Lake Como Walking Festival a Menaggio domani, con un cortometraggio inedito disul Lago di Como. Il ritrovo è previsto alle 14.30 nell’aula magna della scuola media di Menaggio, in via Camozzi 23, dove sarà proiettato un videomontaggio di scene girate a Menaggio dei film "L’idolo", del 1954, con David Niven e "Il mio miglior nemico" del 2006, di e con Carlo Verdone. Verrà presentato nell’occasione anche un filmino di famiglia inedito di Alfred, girato all’inizio degli anni Trenta sul Lago di Como, con moglie e figlia del regista, e saranno proiettate alcune foto di scena de "L’Idolo", realizzate dal fotografo di Menaggio Riccardo Lanfranconi, e messe a disposizione dal figlio Emilio, che porta avanti la tradizione e l’attività di famiglia. 🔗 Ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Grande Fratello, immagini inedite della furiosa lite tra Shaila e Lorenzo - Le immagini inedite della lite tra Shaila e Lorenzo L'articolo Grande Fratello, immagini inedite della furiosa lite tra Shaila e Lorenzo proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Caso Hummels: spuntano immagini inedite, l’inquadratura è clamorosa - Si continua a discusare dell’espulsione del tedesco che ha lasciato in dieci la Roma nel match di Europa League contro l’Athletic Bilbao “L’espulsione è chiara e netta”, ha parlato così Claudio Ranieri al termine del match tra la sua Roma e l’Athletic Bilbao. Il tecnico dei giallorossi non ha voluto cercare scuse, dando ragione all’arbitro Turpin, che all’undicesimo minuto del primo tempo non aveva avuto dubbi ad estrarre il cartellino rosso per Hummels. 🔗calciomercato.it

Pino, recensione: Pino Daniele tra immagini inedite e i ricordi di Vasco, Jovanotti, Zucchero ed Eric Clapton - La nostra recensione di Pino: Pino Daniele raccontato nel docu-film di Francesco Lettieri a dieci anni dalla morte, un viaggio in una Napoli d’altri tempi tra musica, emozioni, immagini inedite e le testimonianze di Vasco Rossi, Jovanotti, Zucchero, Loredana Bertè, Eric Clapton Pino Daniele continua ad essere, mentre gli altri – colleghi e non solo – provano a esistere e resistere. Questo l’assunto principale del documentario firmato Francesco Lettieri, che porta al cinema l’iconico bluesman napoletano, per mostrare a chi non lo avesse ancora chiaro e a chi invece l’ha sempre saputo quanto è ... 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Hitchcock sul Lario. Immagini inedite di un amore datato 1925. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Hitchcock sul Lario. Immagini inedite di un amore datato 1925 - Menaggio, passeggiata creativa con un filmino di famiglia degli anni Trenta. Poi un videomontaggio di scene de “L’idolo” pellicola del 1954 con David Niven. 🔗ilgiorno.it

Cinetour a Menaggio Un inedito di Hitchcock - Walking festival Domani l’itinerario In apertura un filmino di famiglia girato dal regista sul lago di Como ... 🔗laprovinciadicomo.it

Cinetour a Menaggio con un inedito di Hitchcock - Domenica 4 maggio la quinta tappa del Lake Como Walking Festival. In apertura un filmino di famiglia girato dal grande regista sul lago di Como ... 🔗laprovinciadicomo.it