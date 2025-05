Hellas Verona | programma e dove vedere in TV la serie A

Hellas Verona se enfrentan este sábado 3 de mayo en el Giuseppe Meazza en el partido de la Jornada 35 de la serie A 2024-2025. Te contamos a qué hora es el Inter – Hellas Verona y dónde ver el partido en España.En alusión a ello, el combinado dirigido por Simone Inzaghi llegará a la disputa luego de haber perdido contra la Roma (1-0), perdido contra el Bolonia (1-0), derrotado al Cagliari (3-1) y empatado con el Parma (2-2). De esta manera, se ubican en el segundo lugar de la tabla con 71 puntos y +39 en el diferencial de goles.Por su parte, los comandados por Paolo Zanetti registraron una derrota contra el Cagliari (2-0), una derrota contra la Lazio (1-0), un empate con el Genoa (0-0) y un empate con el Torino (1-1). Semejantemente, se posicionan en el decimoquinto puesto de la clasificación con 32 puntos y -32 en la diferencia de anotaciones.

Inter Hellas Verona streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato - di RedazioneInter Hellas Verona streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato, in programma sabato alle 20:45 Sabato 3 maggio andrà in scena la sfida di campionato tra Inter e Hellas Verona, valida per la 35a giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro la Roma ed il pareggio di Montjuic in Champions League, l’Inter vuole tornare al successo in campionato, cercando di continuare la marcia verso il 21esimo scudetto. 🔗internews24.com

Milan-Hellas Verona: probabili formazioni e dove vedere il match in TV - Dopo la brutta sconfitta in Europa contro il Feyenoord, il Milan torna in campo questa sera a San Siro per affrontare il Verona. I rossoneri, reduci dalla vittoria in campionato contro l’Empoli, vogliono confermare i progressi in Serie A prima di giocarsi tutto mercoledì in Champions. Di fronte... 🔗milanotoday.it

Roma-Hellas Verona: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming - Sabato 19 aprile alle ore 20:45 la Roma ospiterà all’Olimpico l’Hellas Verona per la 33esima giornata di Serie A. I giallorossi tornano in campo dopo il pareggio nel derby e distanti 5 punti dal quarto posto occupato dalla Juventus. Roma-Hellas Verona, le ultime di formazione Ranieri va... 🔗romatoday.it

Serie A, l'Inter torna a San Siro e ospita l'Hellas Verona: dove vedere il match in diretta tv - Archiviata la semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona, l'Inter si prepara per tornare in campo in campionato e sfidare l'Hellas Verona a San Siro. Inter-Hellas Verona, sfida valid ... 🔗informazione.it

Inter-Hellas Verona, probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 20 Inter-Hellas Verona, incontro valido per la 35^ giornata di Serie A: le probabili scelte di Simone Inzaghi e Paolo Zanetti e dove vedere il match. Inter-Hellas Verona chiuderà il s ... 🔗calciostyle.it

Inter Hellas Verona streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato - Inter Hellas Verona streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato, in programma sabato alle 20:45 Sabato 3 maggio andrà in scena la sfida di campionato tra Inter e Hellas Verona, val ... 🔗informazione.it