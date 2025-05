Hellas Verona i 40 anni di un sogno epico

Roma, 3 mag – "Senza un gemito la provincia moriva al bar", cantavano nel 1979 in beat I Gatti di Vicolo Miracoli. Ma nel 1985 la provincia, dai banconi del bar della provincia fino a quelli del centro città, è salita per sempre nell'Olimpo del calcio italiano: il 12 maggio, a Bergamo, l'Hellas Verona infatti conquistava uno storico Scudetto, l'ultimo veramente proletario del calcio italiano, un trofeo immortale che proprio in questi giorni celebra i suoi 40 anni di gloria. E la festa non sembra ancora essere finita, viste le numerose celebrazioni in programma. Il mito dell'antica Grecia L'Hellas Verona nasce nel 1903 da un gruppo di studenti del cittadino Liceo Classico Scipione Maffei. Su suggerimento del professor Decio Corubolo, viene scelto un nome che rimandasse al mito dell'antica Grecia.

Hellas Verona-Cagliari 0-2, i sardi espugnano il Bentegodi 53 anni dopo l'ultima volta - Verona, 28 aprile 2025 - Il Cagliari ha conquistato la vittoria per 2-0 nello scontro salvezza contro l'Hellas Verona. Nel match del lunedì sera della 34^ giornata di Serie A, ai rossoblù sono stati sufficienti i gol di Pavoletti e Deiola per assicurarsi i tre punti. Le marcature, realizzate al 30' e al 93', permettono agli uomini di Davide Nicola di espugnare il Bentegodi dopo oltre cinquanta anni dall'ultima volta, di fronte agli avversari rimasti anche in dieci uomini per l'espulsione di Ghilardi a cinque minuti dal termine. 🔗sport.quotidiano.net

Serie a, in campo alle 12.30. Verona-Bologna, per Italiano è una rimpatriata: "Tra Hellas e Chievo, ho giocato lì per 13 anni» - Nel giorno in cui bussa alla porta del ‘suo’ Bentegodi ("tra Verona e Chievo ci ho giocato per tredici anni, conosco tutti gli angoli di quello stadio") c’è un numero che frulla nella testa di Vincenzo Italiano: 78. Sono i giorni trascorsi dall’ultima vittoria fuori casa. Allo Stadio Olimpico di Torino era il 21 dicembre quando i gol di Dallinga e Pobega impacchettarono il regalo di Natale ai tifosi. 🔗sport.quotidiano.net

Vinitaly celebra il Lacrima, che a Verona festeggia "i suoi primi 40 anni" - Si sono celebrati sul palcoscenico del Vinitaly di Verona, con una degustazione mirata, i 40 anni del "Lacrima di Morro d'Alba" come denominazione di origine controllata (Doc). Lo celebra anche il Comune di Morro d'Alba che fa presente «la necessità di un cambio di disciplinare che introduca la... 🔗anconatoday.it

HELLAS VERONA - Celebrati i 40 anni dallo scudetto dei gialloblù - Il 12 maggio 1985 l'Hellas Verona scrisse una delle più belle pagine del calcio italiano vincendo lo scudetto nel campionato di serie A 1984/85. Un'impresa con protagonista una squadra che è entrata n ... 🔗napolimagazine.com

Hellas Verona, 40 anni da quel magico scudetto: tutte le iniziative per celebrarlo - Tutte le iniziative organizzate dall’Hellas Verona per celebrare i 40 anni da quel magico scudetto della stagione 1984/85. Sono passati 40 anni da quel magico scudetto dell’Hellas Verona: una ... 🔗veronaoggi.it

Lo scudetto dell'Hellas Verona: cosa resta dell'impresa di Bagnoli di 40 anni fa - Dal 18 aprile è in libreria “Lo scudetto del Verona”, il libro che Paolo Condò ha scritto assieme ad Adalberto Scemma sull’epopea che ha portato alla vittoria del titolo 40 anni fa. 🔗sport.sky.it