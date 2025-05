Helix all’orecchio la nuova mania di Chanel Totti sono i piercing in layering

Helix ed è il nuovo piercing alla cartilagine di Chanel Totti che segue il trend layering indossando una cascata di orecchini tutti sullo stesso orecchio. 🔗 Si chiamaed è il nuovoalla cartilagine diche segue il trendindossando una cascata di orecchini tutti sullo stesso orecchio. 🔗 Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

La nuova mania del mondo pizza è la tonda romana. Non solo a Roma - Abbiamo avuto modo, negli scorsi anni, di enucleare quanto la pizza tonda romana, fina e croccante – scrocchiarella come dicono i capitolini – sia nel suo pieno rinascimento: dopo anni di oblio, nei quali era rimasta confinata alle insegne più vintage, soppiantata in primis dalla pizza in stile napoletano, nelle mani di talentuosi pizzaioli creativi è diventata prezioso veicolo di esperienza gastronomica. 🔗gamberorosso.it

Labubu mania, cosa sono i pupazzi virali di POP MART sempre sold out e nuova ossessione di TikTok - Tra file infinite per ottenere l'ultimo modello e reselling a cifre astronomiche, questi piccoli mostriciattoli di peluche sono diventati un vero e proprio fenomeno 🔗vanityfair.it

Pickleball mania una nuova passione nazionale - Immaginate di passeggiare in un parco di una qualsiasi città americana e sentire un suono ritmico e caratteristico: “pop, pop, pop”. Non sono racchette da tennis, né palline da ping pong. È il fenomeno Pickleball, lo sport che sta attraversando gli Stati Uniti come un’onda inarrestabile. Nato quasi per caso negli anni ’60, questo ibrido tra tennis, badminton e ping pong è diventato l’ossessione sportiva di milioni di americani, dai teenager ai pensionati, dalle celebrità alle famiglie comuni. 🔗.com

Cosa riportano altre fonti

Helix all’orecchio, la nuova mania di Chanel Totti sono i piercing in layering - Si chiama helix ed è il nuovo piercing alla cartilagine di Chanel Totti che segue il trend layering indossando una cascata di orecchini tutti sullo stesso ... 🔗fanpage.it