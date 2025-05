Helena Prestess al centro del gossip Ex coinquiline tornano a parlare di lei

Helena Prestess. La modella brasiliana da quando è terminato il programma, condotto da Alfonso Signorini, è al centro del gossip e delle testate giornalistiche.

Javier Martinez contro Helena Prestes? Il gossip sull’alleanza che sconvolgerebbe il GF - Nuove voci scuotono la Casa del Grande Fratello. A pochi passi dalla finale, un gossip clamoroso parla di una possibile frattura tra Javier Martinez e Helena Prestes. Si mormora che il pallavolista possa prendere una direzione inaspettata, avvicinandosi a un ex rivale. Se l’indiscrezione fosse vera, gli equilibri del reality potrebbero cambiare drasticamente. I fan del GF si dividono, mentre il gioco si prepara a una svolta inattesa. 🔗anticipazionitv.it

Il verdetto è arrivato nel corso della 35esima puntata. Ad avere la meglio sono state Chiara Cainelli, Helena Prestess, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma - Colpo di scena al Grande Fratello. Amanda Lecciso, una delle concorrenti più forti di questa edizione, è stata eliminata al televoto nella puntata in onda ieri sera, giovedì 27 febbraio, su Canale 5. Dopo 165 giorni di permanenza, ha dovuto abbandonare la casa e rinunciare quindi alla possibilità di andare in finale. ... 🔗iodonna.it

La 40esima puntata ha visto la sconfitta dell'idraulico toscano contro la fidanzata Mariavittoria, Chiara Cainelli, Helena Prestess, Javier Martínez e Shaila Gatta - «Purtroppo stasera la coppia si sfalda». Parola di Alfonso Signorini riguardo Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti nella puntata del Grande Fratello, trasmessa ieri sera su Canale 5. Il nuovo eliminato è Tommaso, finito in nomination proprio con la fidanzata e con Chiara Cainelli, Javier Martínez e Shaila Gatta. ... 🔗iodonna.it

GF, attriti in discoteca per Helena e Javier. Lui troppo geloso la copre, scatta la polemica: "Fingevate in Casa" - Una serata tra balli sfrenati, baci e un gesto geloso diventa virale per la coppia del Grande Fratello, accusata di incoerenza: i fan di Shaila non perdonano. 🔗libero.it

Gossip e realtà: Helena Prestes e la gravidanza che fa discutere - Helena Prestes e Javier Martinez smentiscono le voci di gravidanza, mentre il gossip infuria. Tensioni tra ex concorrenti mettono a rischio il party di fine stagione del Grande Fratello. 🔗ecodelcinema.com

Helena Prestes in dolce attesa? La testimonianza e le parole di Javier Martinez - Helena Prestes e Javier Martinez tornano al centro dei riflettori. Dopo l’esperienza condivisa ... Tutto è partito da alcune dichiarazioni condivise dall’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha svelato ... 🔗anticipazionitv.it