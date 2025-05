© Sport.quotidiano.net - HC Bondeno trionfa in casa: vittoria schiacciante nella sesta giornata di Serie A1

Ancora una grande gara per l'HCpartita di sabato scorso, giocata sul campo "Giatti" di, che ha coinciso con ladel campionato nazionale diA1. Mister Pritoni, privo di Bedani per impegni lavorativi, convoca il giovanissimo Orsini e può contare inoltre sull'esperienza del recuperato Nizzi. Dopo alcuni minuti di studio, ilprende campo e in un'azione sulla sinistra si infortuna subito l'argentino Zyla, che non scenderà più in campo. Passano pochi minuti e Succi apre le marcature con un bellissimo gol di reverse. Bella tutta l'azione del gol, che nasce da una bella parata di Calzolari, una grande difesa di Muzzioli ed un assist al bacio di Lago. Nel secondo quarto di gara, su grande imbeccata di Hussain, oggi in versione "professore", è Lisantti che non si lascia pregare, e segna il 2-0, con un gol fotocopia al precedente.