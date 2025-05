Hawaii tassa di soggiorno da record che può arrivare fino al 19% per raccogliere fondi per la tutela ambientale

© Ilgiornaleditalia.it - Hawaii, tassa di soggiorno da record che può arrivare fino al 19% per raccogliere fondi per la tutela ambientale Hawaii hanno approvato una legge, la prima nel suo genere, che aumenterà la tassa di soggiorno statale così da raccogliere fondi per la tutela ambientale e il rafforzamento delle difese 🔗 La nuova imposta riguarderà crocieristi, ospiti di alberghi e case vacanze Poche ore fa i legislatori dellehanno approvato una legge, la prima nel suo genere, che aumenterà ladistatale così daper lae il rafforzamento delle difese 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Tassa di soggiorno, aumenti record nel 2025: si arriva a 12 euro a notte - La tassa di soggiorno vola. Nel 2025 è previsto un balzo del 15,8%, dopo gli aumenti degli ultimi due anni. I Comuni italiani fanno cassa. Crescono quelli che la applicano (1389 quest’anno contro i 1268 del 2023) e quelli che ritoccano le tariffe (si sfiorano i 12 euro in alcune città. Sta di fatto che si attendono incassi per un totale di 1,186 miliardi, secondo l’osservatorio Jfc tourism & management. 🔗panorama.it

Tassa di soggiorno, nel 2025 nuovo record a 1,2 miliardi - Secondo l’Osservatorio sulla tassa di soggiorno di Jfc, il 2025 sarà un nuovo anno record per gli incassi derivanti dall’imposta, che arriveranno a 1 miliardo e 186 milioni con un aumento del 15,8 per cento rispetto all’anno precedente. Ad anticipare i numeri è stata l’Ansa, spiegando che i comuni nei quali si dovrà pagare saliranno a quota 1.389. Per il 2024 l’incasso totale è stato pari a 1 miliardo e 24 milioni di euro (+29,1 per cento sul 2023, quando fu di 793,5 milioni). 🔗lettera43.it

Il Comune fa i conti: il bilancio. Arriva la tassa di soggiorno. Dalle farmacie incasso record - Tariffe invariate e un avanzo stimato, per il prossimo triennio, di circa tredici milioni di euro. Questi i numeri del bilancio di previsione finanziario che è stato presentato ieri pomeriggio in consiglio comunale dall’assessore Francesca Pantaloni. In merito alle entrate, nel 2025, si prevedono undici milioni e 600mila euro per l’Imu e una somma pressoché identica anche per la Tari. Previsto, poi, un aumento del gettito per l’addizionale Irpef. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Hawaii, aumenta tassa soggiorno, nuova imposta per crocieristi. Fino al 19%, la più alta negli Usa; Record della tassa di soggiorno: spiccano il Lazio e le citta' sul lago; Honolulu, Stati Uniti: 50,85 euro a notte. Tassa di soggiorno: ecco le città in cui si paga di più; Le Hawaii introducono la tassa turistica sul clima. 🔗Ne parlano su altre fonti

Hawaii, aumenta tassa soggiorno, nuova imposta per crocieristi. Fino al 19%, la più alta negli Usa - I legislatori democratici di Honolulu hanno approvato una legge che aumenterà la quota trattenuta agli ospiti di alberghi e case vacanza e ne istituirà una ex ... 🔗repubblica.it

Tassa di soggiorno nel 2025: nuovo record a 1,2 miliardi. I comuni in cui si pagherà saranno 1.389 - Tassa di soggiorno nel 2025: nuovo record a 1,2 miliardi. I comuni in cui si pagherà saranno 1.389 La tassa di soggiorno nel 2025 raggiunge un nuovo record e arriverà a 1 miliardo e 186 milioni di ... 🔗mam-e.it

Tassa di soggiorno, nel 2025 nuovo record a 1.2 miliardi - Il 2025 è un nuovo anno record per gli incassi dell'imposta di soggiorno. Secondo l'Osservatorio sulla Tassa di Soggiorno di Jfc, anticipato dall'ANSA, ci sarà un nuovo incremento del +15,8% ... 🔗ansa.it