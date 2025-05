Harry Potter HBO rassicura | la nuova serie non rifletterà le opinioni personali di J K Rowling

© Nerdpool.it - Harry Potter, HBO rassicura: la nuova serie non rifletterà le opinioni personali di J.K. Rowling nuova serie televisiva di Harry Potter, prevista per il 2027, HBO si trova al centro di un acceso dibattito riguardante il coinvolgimento dell’autrice J.K. Rowling, nota per le sue controverse dichiarazioni sulle persone transgender.In un’intervista con Matt Belloni per il podcast The Town, Casey Bloys, CEO di HBO, ha affrontato direttamente la questione, affermando che la serie non sarà “segretamente infusa” delle opinioni personali di Rowling. Bloys ha sottolineato la lunga collaborazione tra HBO e l’autrice, iniziata 25 anni fa con la serie C.B. Strike, e ha ribadito che le opinioni politiche di Rowling sono personali e non influenzeranno il contenuto della nuova produzione.Nonostante le rassicurazioni, la presenza di Rowling come produttrice esecutiva ha suscitato reazioni contrastanti. 🔗 Con l’annuncio dellatelevisiva di, prevista per il 2027, HBO si trova al centro di un acceso dibattito riguardante il coinvolgimento dell’autrice J.K., nota per le sue controverse dichiarazioni sulle persone transgender.In un’intervista con Matt Belloni per il podcast The Town, Casey Bloys, CEO di HBO, ha affrontato direttamente la questione, affermando che lanon sarà “segretamente infusa” delledi. Bloys ha sottolineato la lunga collaborazione tra HBO e l’autrice, iniziata 25 anni fa con laC.B. Strike, e ha ribadito che lepolitiche disonoe non influenzeranno il contenuto dellaproduzione.Nonostante lezioni, la presenza dicome produttrice esecutiva ha suscitato reazioni contrastanti. 🔗 Nerdpool.it

