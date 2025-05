Harry Potter | HBO assicura che le opinioni personali di J K Rowling non influenzeranno la serie

Casey Bloys, a capo di HBO, è tornato a parlare della serie tratta dai romanzi di Harry Potter sostenendo che le opinioni di J.K. Rowling sulle persone transgender non avranno alcun ruolo nel progetto. La scrittrice è coinvolta in modo attivo nello sviluppo dello show, prodotto da Warner Bros. La collaborazione con la scrittrice Bloys, intervenendo al podast The Town with Matthew Belloni, ha ora ricordato: "La decisione di lavorare con J.K. Rowling non è qualcosa di nuovo per noi. Stiamo collaborando da 25 anni. Abbiamo già uno show su HBO intitolato C.B. Strike che facciamo insieme a BBC".

