Harry | mio padre non mi parla più | Vorrei riconciliarmi con la famiglia

© Quotidiano.net - Harry: mio padre non mi parla più: "Vorrei riconciliarmi con la famiglia" famiglia reale per la California, il principe Harry (nella foto con la moglie Meghan Markle) ha rilasciato un’intervista in cui ha detto di volersi riconciliare con la sua famiglia. Visibilmente contrariato dal risultato dell’ennesima causa andata a male, il 40enne Harry ha accusato l’"establishment" per il risultato della causa e ha detto alla BBC: "Mio padre non mi parla più per via di tutta questa roba sulla scorta. Ci sono stati parecchi malintesi tra me e la mia famiglia, ma io li ho perdonati".Il principe, che ora vive a Montecito negli Usa con la 43enne moglie Meghan e i figli Archie 5 e Lilibet 3, ha continuato: "Mi piacerebbe riconciliarmi con la mia famiglia ma non credo che mi perdoneranno mai. 🔗 Dopo aver perso la causa d’appello per il ripristino della scorta reale, che gli è stata revocata da quando ha abbandonato lareale per la California, il principe(nella foto con la moglie Meghan Markle) ha rilasciato un’intervista in cui ha detto di volersi riconciliare con la sua. Visibilmente contrariato dal risultato dell’ennesima causa andata a male, il 40enneha accusato l’"establishment" per il risultato della causa e ha detto alla BBC: "Mionon mipiù per via di tutta questa roba sulla scorta. Ci sono stati parecchi malintesi tra me e la mia, ma io li ho perdonati".Il principe, che ora vive a Montecito negli Usa con la 43enne moglie Meghan e i figli Archie 5 e Lilibet 3, ha continuato: "Mi piacerebbecon la miama non credo che mi perdoneranno mai. 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Scorta negata a Harry: «Vorrei riconciliarmi. Mio padre non mi parla, non so quanto vivrà». I reali: «Decidono i tribunali» - Il principe alla Bbc: «Per me è impossibile portare la mia famiglia in modo sicuro nel Regno Unito» 🔗xml2.corriere.it

Royal Family, l’appello del principe Harry: «Voglio riconciliarmi con mio padre» - La Corte d’Appello di Londra ha rigettato il ricorso contro la decisione del ministero dell’Interno britannico di revocare al principe Harry, alla moglie Meghan e ai figli il diritto automatico della scorta durante le visite nel Regno Unito. Una notizia che ha fatto il giro del mondo nel pomeriggio del 2 maggio e che lo stesso secondogenito di re Carlo III ha poi commentato. E a sorpresa, in un’intervista alla Bbc, ha teso la mano alla propria famiglia parlando della sua voglia di riconciliazione. 🔗lettera43.it

Scorta negata a Harry, lui lancia l’appello: “Voglio riconciliarmi, non so quanto resta da vivere a mio padre” - E' ufficiale: il Principe Harry dovrà rinunciare alla scorta, la Corte d'Appello di Londra ha rigettato il ricorso del reale inglese. Il secondogenito di Re Carlo ha quindi lanciato un appello alla sua famiglia, annunciando di essere pronto ad una riconciliazione. Resta da capire se la pensi allo stesso modo la famiglia reale... L'articolo Scorta negata a Harry, lui lancia l’appello: “Voglio riconciliarmi, non so quanto resta da vivere a mio padre” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Harry: mio padre non mi parla più: Vorrei riconciliarmi con la famiglia; Il principe Harry vuole la riconciliazione: Mio padre Carlo non mi parla. Non so quanto gli resta da vivere; Il principe Harry dopo la sentenza sulla scorta: “Mio padre non mi parla più, non so quanto gli resti…; Harry: «Vorrei riconciliarmi con la Royal Family, mio padre non mi parla e non so quanto vivrà ancora». Scorta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Harry: mio padre non mi parla più: "Vorrei riconciliarmi con la famiglia" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Harry non riavrà la scorta: "Vorrei una riconciliazione, mio padre non mi parla e non so quanto gli resti" - Il duca di Sussex ha perso una delle battaglie a cui teneva di più: l’Alta Corte di Londra ha definitivamente negato il diritto alla scorta per lui e per la sua famiglia. Harry: "Mio padre non mi parl ... 🔗msn.com

Il principe Harry alla Bbc: “Mio padre non mi parla più, non so quanto gli resti da vivere. Vorrei riconciliarmi” - Il principe parla all'emittente britannica dopo la sentenza della Corte d’Appello di Londra che ha stabilito che lui "non ha alcun diritto a pretendere la scorta reale” ... 🔗ilfattoquotidiano.it