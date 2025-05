Hanno scelto Osimhen incrocio con Vlahovic | cambia tutto per la Juventus

© Calciomercato.it - Hanno scelto Osimhen, incrocio con Vlahovic: cambia tutto per la Juventus Osimhen. Sogno di mercato della Juventus, l’attaccante nigeriano si sta mettendo in mostra a suon di gol e prestazioni esaltanti con la maglia del Galatasaray. Tuttavia, benché il club giallorosso stia provando a sondare il terreno per provare a prolungare l’avventura dell’attaccante del Napoli tra le proprie file, al momento i tentativi del club di Istanbul non Hanno sortito effetti tangibili.Hanno scelto Osimhen, incrocio con Vlahovic: cambia tutto per la Juventus (LaPresse) – Calciomercato.itIl futuro di Osimhen resta – insomma – un rebus difficilissimo da sciogliere. Sebbene la clausola rescissoria dal valore di 75 milioni valida per l’estero abbia calamitato l’interesse di diversi estimatori, fino a questo momento nessun club sembra aver messo la freccia per battere la concorrenza. 🔗 Nuovo clamoroso colpo di scena nella telenovela riguardante l’attaccante nigeriano: la mossa che stende i bianconeriUno dei calciatori che sta calamitando le più importanti attenzioni mediatiche è sicuramente Victor. Sogno di mercato della, l’attaccante nigeriano si sta mettendo in mostra a suon di gol e prestazioni esaltanti con la maglia del Galatasaray. Tuttavia, benché il club giallorosso stia provando a sondare il terreno per provare a prolungare l’avventura dell’attaccante del Napoli tra le proprie file, al momento i tentativi del club di Istanbul nonsortito effetti tangibili.conper la(LaPresse) – Calciomercato.itIl futuro diresta – insomma – un rebus difficilissimo da sciogliere. Sebbene la clausola rescissoria dal valore di 75 milioni valida per l’estero abbia calamitato l’interesse di diversi estimatori, fino a questo momento nessun club sembra aver messo la freccia per battere la concorrenza. 🔗 Calciomercato.it

Calciomercato: intreccio Vlahovic-Osimhen, scelto il nuovo bomber - L’estate si preannuncia molto importante per quanto riguarda gli attaccanti. E un intrigo potrebbe riguardare i due bomber La stagione si avvia alla conclusione e le squadre sono già al lavoro per la prossima annata. Nonostante molti obiettivi devono essere ancora raggiunto, le società stanno programmando con attenzione il futuro. Le ultime indiscrezioni confermano che durante il prossimo calciomercato potrebbe vedere gli attaccanti protagonisti. 🔗rompipallone.it

Juve rifiutata, sorpresa Osimhen: ha scelto la squadra - Victor Osimhen avrebbe detto no alla Juventus e indicato la squadra nella quale vuole giocare il prossimo anno: scelta fatta Juventus? No, grazie. Sarebbero queste le parole che si sarebbero sentiti rispondere i dirigenti della società bianconera dopo un vertice con l’entourage di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Napoli, è uno degli obiettivi della prossima stagione di Cristiano Giuntoli. 🔗sportface.it

La Juve cambia ancora allenatore: hanno scelto Conte - Le ultime sul futuro della panchina bianconera all’indomani della pesante sconfitta in casa del Parma La sconfitta di Parma rimette tutto in discussione. La qualificazione in Champions e, di conseguenza, la conferma in panchina di Igor Tudor. Juve, Tudor conferma a rischio (LaPresse) – Calciomercato.itUna conferma arrivata prima della partita, ma il problema per il croato è che arrivata da Cristiano Giuntoli, cioè dallo stesso che aveva confermato prima Allegri e poi Thiago Motta. 🔗calciomercato.it

Kvaratskhelia e Osimhen hanno lasciato Napoli insieme a Spalletti - Kvaratskhelia e Osimhen, i due grandi protagonisti del terzo storico scudetto hanno lasciato il Napoli, Napoli e la città - anche emotivamente - insieme a Luciano Spalletti. 🔗msn.com

Malfitano: "Tutta la verità sugli addii di Osimhen e Kvara! Fatevene una ragione" - Khvicha Kvaratskhelia ceduto al Paris Saint-Germain e Victor Osimhen prestato al Galatasaray ma proiettato ad un futuro sempre più lontano dal Napoli. Sulle scelte dei due calciatori, Mimmo ... 🔗msn.com

Hanno già chiamato il Napoli: ingaggio monstre per Osimhen - Victor Osimhen è uno dei nomi più caldi del mercato internazionale ... 26 gol in 31 partite tra campionato e coppe. Numeri che lo hanno riportato sotto i riflettori delle grandi d’Europa, con diversi ... 🔗sportface.it