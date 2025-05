Hamilton infuriato nel Team Radio per le gomme scelte dalla Ferrari a Miami | “Incredibile!”

Miami. "Com'è possibile che ci abbiate mandato in pista sulle intermedie?". 🔗 Il pilota britannico reagisce male dopo l'incidete capitato a Leclerc nel giro di ricognizione prima della Sprint Race del Gran Premio di. "Com'è possibile che ci abbiate mandato in pista sulle intermedie?". 🔗 Fanpage.it

F1, Hamilton non ha gradito lo scambio di posizioni con Leclerc? La verità è diversa rispetto ai team radio… - La Ferrari torna dalla Cina con le ossa rotte e la consapevolezza che quanto visto a Shanghai ha fatto la storia sì, ma dal lato sbagliato. Entrambe le monoposto di Maranello, infatti, sono state squalificate al termine del Gran Premio (Charles Leclerc con la SF-25 un chilo sotto peso, Lewis Hamilton con il fondo troppo consumato) e, non ultimo, si è vissuto anche un momento delicato al momento dello scambio di posizioni tra i due piloti del Cavallino Rampante. 🔗oasport.it

Ferrari, rissa in team-radio tra Hamilton e l'ingegnere: ecco cosa accadrà ora - Un esordio da incubo per Lewis, nero come il cielo di Melbourne. Il flop Ferrari in Australia non è passato inosservato, come le difficoltà in pista di Lewis Hamilton, che ora vola in Cina, per il GP di domenica, con tante perplessità nella mente. La SF-25, domenica mattina, non si è accesa né con le intermedie né sulle dure, altalenando giri mediocri ad altri piuttosto lenti. E così la vettura che doveva essere l'antagonista della McLaren in questo avvio di Mondiale, si è ritrovata dietro alle rivali di testa, alla Williams, all'Aston Martin e alla Sauber, fanalino di coda in griglia ... 🔗liberoquotidiano.it

Team radio di Hamilton non trasmesso in TV, Vasseur furioso dopo il GP di Cina: “È una farsa” - Fred Vasseur è sbottato dopo la conclusione del GP di Cina che ha visto il disastro delle Ferrari, entrambe squalificate. Il team principal della scuderia di Maranello ha accusato la produzione internazionale delle immagini della Formula 1 di aver manipolato la realtà dei fatti per creare l'immagine di una Ferrari litigiosa, con Hamilton disobbediente agli ordini di scuderia: "È una farsa". C'è infatti un team radio del campione inglese che non è stato trasmesso e che cambia completamente la lettura della vicenda: Hamilton dimostra di essere un grande uomo squadra, altro che egoista. 🔗fanpage.it

F1, Gp Giappone: Hamilton e Adami, nuovo botta e risposta via radio, Lewis parla in italiano. Leclerc sconsolato - E lo si capisce anche e soprattutto dai team radio sconsolati dei due piloti. Non fa più notizia il botta e risposta solito tra Hamilton e Adami suo ingegnere di pista, forse fa più specie sentire ... 🔗sport.virgilio.it