Hamas diffonde video shock ostaggio ricoperto di sangue e bendato

© Thesocialpost.it - Hamas diffonde video shock, ostaggio ricoperto di sangue e bendato ostaggio, vittima di un confronto drammatico tra fazioni opposte, spesso diventa simbolo di una violenza che non risparmia nessuno, lasciando dietro di sé una scia di dolore e disperazione. La diffusione di immagini di prigionieri, con le loro ferite e il loro volto segnato dall’orrore, è un tragico richiamo alla brutalità di un conflitto che non mostra segni di attenuarsi.In questi giorni, un nuovo video ha scosso l’opinione pubblica internazionale, portando alla luce le sofferenze di un giovane ostaggio, che appare in condizioni disperate, ma ancora vivo. Le immagini di persone trattenute da Hamas diventano sempre più frequenti e mostrano la crescente tensione che avvolge le trattative per il loro rilascio. 🔗 Il conflitto che da mesi scuote le regioni del Medio Oriente continua a gettare ombre sulla sorte degli ostaggi presi durante le violente ostilità. L’, vittima di un confronto drammatico tra fazioni opposte, spesso diventa simbolo di una violenza che non risparmia nessuno, lasciando dietro di sé una scia di dolore e disperazione. La diffusione di immagini di prigionieri, con le loro ferite e il loro volto segnato dall’orrore, è un tragico richiamo alla brutalità di un conflitto che non mostra segni di attenuarsi.In questi giorni, un nuovoha scosso l’opinione pubblica internazionale, portando alla luce le sofferenze di un giovane, che appare in condizioni disperate, ma ancora vivo. Le immagini di persone trattenute dadiventano sempre più frequenti e mostrano la crescente tensione che avvolge le trattative per il loro rilascio. 🔗 Thesocialpost.it

Medio Oriente, Hamas diffonde il video shock di un ostaggio coperto di sangue - Hamas ha diffuso un video in cui si vede l’ostaggio Maxim Harkin , ferito, fasciato, insanguinato, apparentemente raggiunto dai miliziani in un tunnel ostruito da terra e detriti. Il giovane parla con fatica, con la testa e un occhio bendati, un braccio ferito. Maxim Harkin, 35 anni, rapito al festival Nova il 7 ottobre 2023, è nato nella regione di Donetsk, in Ucraina, e sua madre ha la cittadinanza. 🔗feedpress.me

Medioriente, Hamas diffonde nuovo video ostaggi - Hamas ha pubblicato sabato un filmato che mostra un gruppo di ostaggi, tra cui due fratelli che si abbracciano prima che uno di loro venga rilasciato da Gaza. Il video, girato sotto costrizione, è stato probabilmente girato prima del 15 febbraio, quando Iair Horn è stato rilasciato e ha lasciato suo fratello Eitan. I volti di quelli che sembrano essere altri ostaggi sono sfocati. “Sono molto felice che mio fratello verrà rilasciato domani, ma non è in alcun modo logico separare le famiglie”, dice Eitan, che spera che le parti firmino “subito la seconda e la terza fase. 🔗lapresse.it

