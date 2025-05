Hamas diffonde video shock ostaggio coperto di sangue

© Quotidiano.net - Hamas diffonde video shock, ostaggio coperto di sangue Hamas ha diffuso un video in cui si vede l'ostaggio Maxim Harkin, ferito, fasciato, insanguinato, apparentemente raggiunto dai miliziani in un tunnel ostruito da terra e detriti. Il giovane parla con fatica, con la testa e un occhio bendati, un braccio ferito. 🔗 ha diffuso unin cui si vede l'Maxim Harkin, ferito, fasciato, insanguinato, apparentemente raggiunto dai miliziani in un tunnel ostruito da terra e detriti. Il giovane parla con fatica, con la testa e un occhio bendati, un braccio ferito. 🔗 Quotidiano.net

Medioriente, Hamas diffonde nuovo video ostaggi - Hamas ha pubblicato sabato un filmato che mostra un gruppo di ostaggi, tra cui due fratelli che si abbracciano prima che uno di loro venga rilasciato da Gaza. Il video, girato sotto costrizione, è stato probabilmente girato prima del 15 febbraio, quando Iair Horn è stato rilasciato e ha lasciato suo fratello Eitan. I volti di quelli che sembrano essere altri ostaggi sono sfocati. “Sono molto felice che mio fratello verrà rilasciato domani, ma non è in alcun modo logico separare le famiglie”, dice Eitan, che spera che le parti firmino “subito la seconda e la terza fase. 🔗lapresse.it

Hamas diffonde video con ostaggi: il terribile gioco psicologico sui fratelli - Hamas ha diffuso un nuovo video che mostra ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza dall'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. Il video, riporta il Times of Israel, ritrae Iar Horn, ostaggio liberato due settimane fa dal gruppo, mentre saluta il fratello Eitan, tuttora tenuto prigioniero nell'enclave palestinese. Nel filmato, precisa il giornale, si vedono i fratelli Horn, Sagui Dekel-Chen e altri due ostaggi le cui identità non possono essere accertate poiché le immagini dei loro volti sono sfumate. 🔗iltempo.it

Hamas diffonde video degli ostaggi Elkana Bohbot e Yosef-Haim Ohana - (Adnkronos) – Hamas ha diffuso un video con gli ostaggi israeliani Elkana Bohbot e Yosef-Haim Ohana, entrambi rapiti al Festival Nova nel deserto del Negev il 7 ottobre del 2023. Elkana Bohbot, 35 anni, è un cittadino israeliano-colombiano: nel video del suo rapimento si vede che viene picchiato prima di essere portato a Gaza. Invece […] 🔗periodicodaily.com

Hamas pubblica un video di un ostaggio israeliano che parla al telefono con moglie e figlio - L'ala armata di Hamas pubblica un video che mostra un ostaggio israeliano vivo a Gaza che parla al telefono in ebraico. L'Hostages and Missing Families Forum lo ha identificato come Elkana Bohbot, rap ... 🔗repubblica.it