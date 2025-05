Hamas diffonde video dell’ostaggio Maxim Herkin ferito | Colpito dalle Idf in un tunnel

video divulgato oggi, sabato 3 maggio, da Hamas. Nel filmato viene mostrato l'ostaggio israeliano Maxim Herkin, già apparso in un precedente video lo scorso mese, fasciato e insanguinato. Hamas sostiene che Herkin sia rimasto ferito in un tunnel Colpito da un raid israeliano. Nel video di propaganda lo dice lo stesso Herkin.

Hamas diffonde video dell’ostaggio Maxim Herkin ferito: “Colpito dalle Idf in un tunnel” - (Adnkronos) – Nuovo video divulgato oggi, sabato 3 maggio, da Hamas. Nel filmato viene mostrato l'ostaggio israeliano Maxim Herkin, già apparso in un precedente video lo scorso mese, fasciato e insanguinato. Hamas sostiene che Herkin sia rimasto ferito in un tunnel colpito da un raid israeliano. Nel video di propaganda lo dice lo stesso Herkin […] 🔗periodicodaily.com

Hamas diffonde il video dell’ostaggio Maxim Harkin: fasciato e col volto sporco di sangue - Hamas ha diffuso un video in cui si vede l’ostaggio israeliano Maxim Harkin, ferito, fasciato e insanguinato, apparentemente raggiunto da miliziani in un tunnel ostruito da terra e detriti. Il giovane parla con fatica, con la testa e un occhio bendati, un braccio ferito. L'articolo Hamas diffonde il video dell’ostaggio Maxim Harkin: fasciato e col volto sporco di sangue proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Medioriente, Hamas diffonde nuovo video ostaggi - Hamas ha pubblicato sabato un filmato che mostra un gruppo di ostaggi, tra cui due fratelli che si abbracciano prima che uno di loro venga rilasciato da Gaza. Il video, girato sotto costrizione, è stato probabilmente girato prima del 15 febbraio, quando Iair Horn è stato rilasciato e ha lasciato suo fratello Eitan. I volti di quelli che sembrano essere altri ostaggi sono sfocati. “Sono molto felice che mio fratello verrà rilasciato domani, ma non è in alcun modo logico separare le famiglie”, dice Eitan, che spera che le parti firmino “subito la seconda e la terza fase. 🔗lapresse.it

