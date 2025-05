Hamas diffonde un nuovo video con un ostaggio coperto di sangue

© Today.it - Hamas diffonde un nuovo video con un ostaggio coperto di sangue Hamas ha pubblicato un nuovo video che ritrae Maxim Herkin, uno degli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre 2023. Il gruppo islamista palestinese aveva già pubblicato un suo filmato che lo ritraeva insieme a un secondo ostaggio lo scorso mese.Il videoNelle immagini diffuse oggi Herkin. 🔗 ha pubblicato unche ritrae Maxim Herkin, uno degli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre 2023. Il gruppo islamista palestinese aveva già pubblicato un suo filmato che lo ritraeva insieme a un secondolo scorso mese.IlNelle immagini diffuse oggi Herkin. 🔗 Today.it

Medioriente, Hamas diffonde nuovo video ostaggi - Hamas ha pubblicato sabato un filmato che mostra un gruppo di ostaggi, tra cui due fratelli che si abbracciano prima che uno di loro venga rilasciato da Gaza. Il video, girato sotto costrizione, è stato probabilmente girato prima del 15 febbraio, quando Iair Horn è stato rilasciato e ha lasciato suo fratello Eitan. I volti di quelli che sembrano essere altri ostaggi sono sfocati. “Sono molto felice che mio fratello verrà rilasciato domani, ma non è in alcun modo logico separare le famiglie”, dice Eitan, che spera che le parti firmino “subito la seconda e la terza fase. 🔗lapresse.it

Nuovo video di propaganda di Hamas: due ostaggi israeliani appaiono con i volti oscurati - Tra loro, secondo quanto riportato dal Forum delle famiglie dei rapiti, ci sarebbe Maxim Harkin, di cui finora non erano giunti segnali di vita 🔗ilgiornale.it

Hamas diffonde video con ostaggi: il terribile gioco psicologico sui fratelli - Hamas ha diffuso un nuovo video che mostra ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza dall'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. Il video, riporta il Times of Israel, ritrae Iar Horn, ostaggio liberato due settimane fa dal gruppo, mentre saluta il fratello Eitan, tuttora tenuto prigioniero nell'enclave palestinese. Nel filmato, precisa il giornale, si vedono i fratelli Horn, Sagui Dekel-Chen e altri due ostaggi le cui identità non possono essere accertate poiché le immagini dei loro volti sono sfumate. 🔗iltempo.it

L'orrore senza fine di Hamas: il video dell'ostaggio ferito e il messaggio a Netanyahu - I terroristi hanno diffuso un altro filmato che mostra Maxim Harkin, uno dei rapiti durante gli attacchi del 7 ottobre, e che si chiude con una minaccia: "Il tempo sta scadendo" ... 🔗ilgiornale.it

Hamas diffonde video dell'ostaggio Maxim Herkin ferito: "Colpito dalle Idf in un tunnel" - Nuovo video divulgato oggi, sabato 3 maggio, da Hamas. Nel filmato viene mostrato l'ostaggio israeliano Maxim Herkin, già apparso in un precedente video lo scorso mese, fasciato e insanguinato. Hamas ... 🔗adnkronos.com

Medioriente: Hamas pubblica nuovo video di ostaggio bendato e ferito - Milano, 3 mag. (LaPresse) - Hamas ha pubblicato un video dell'ostaggio Maxim Herkin. Si tratta del secondo filmato che lo riguarda, dopo quello reso pubblico ... 🔗msn.com