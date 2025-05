Hamann | Barella un centrocampista di livello mondiale! Al Bayern invece

© Inter-news.it - Hamann: «Barella un centrocampista di livello mondiale! Al Bayern invece» Hamann, ex centrocampista di Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City, in una bella chiacchierata su Sky Sport Deutschland, ha parlato anche di Nicolò Barella, lodando il centrocampista dell’Inter. LODE – L’ex centrocampista del Bayern Monaco, Dietmar Hamann, intervistato dall’edizione tedesca di Sky Sport, ha lodato il gioco di Nicolò Barella. Questo il suo pensiero: «Barella è un calciatore di livello mondiale. Ho visto tre o quattro partite dell’Inter. Rende gli altri migliori ma non credo che guadagni dieci milioni di euro all’anno. Al Bayern Monaco – punge – 15 giocatori guadagnano più di lui, ma Barella li ha battuti in due partite in Champions League. Comodo al Bayern? Sì dai, può essere lui quel giocatore. Pavlovic si infortuna troppo spesso. Ma serve anche un’alternativa a Joshua Kimmich e Barella può essere il primo nome per i bavaresi. 🔗 Dietmar, exdiMonaco, Liverpool e Manchester City, in una bella chiacchierata su Sky Sport Deutschland, ha parlato anche di Nicolò, lodando ildell’Inter. LODE – L’exdelMonaco, Dietmar, intervistato dall’edizione tedesca di Sky Sport, ha lodato il gioco di Nicolò. Questo il suo pensiero: «è un calciatore di. Ho visto tre o quattro partite dell’Inter. Rende gli altri migliori ma non credo che guadagni dieci milioni di euro all’anno. AlMonaco – punge – 15 giocatori guadagnano più di lui, mali ha battuti in due partite in Champions League. Comodo al? Sì dai, può essere lui quel giocatore. Pavlovic si infortuna troppo spesso. Ma serve anche un’alternativa a Joshua Kimmich epuò essere il primo nome per i bavaresi. 🔗 Inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Le interviste. Il centrocampista Masini: "In campo spendiamo tanto. Ma ci sta mancando la tranquillità a livello mentale» - Parole di rammarico, al triplice fischio del derby, quelle di Bernardo Masini (foto). "Abbiamo avuto delle occasioni importanti per segnare – ha affermato il centrocampista –, non le abbiamo sfruttate e quando non concretizzi e la partita rimane in equilibrio, può succedere di tutto. E’ stata comunque una bella gara, intensa in cui noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ma il calcio è questo, se non segni non vinci". 🔗sport.quotidiano.net

Milan Inter, Tijani Reijnders e Nicolò Barella. Duello di livello a San Siro per la quarta stracittadina - di RedazioneMilan Inter, Tijani Reijnders e Nicolò Barella. Si preannuncia un bel duello tra i due centrocampisti nella serata di San Siro Manca sempre meno a Milan–Inter, la quarta stracittadina stagionale. Gli allenatori stanno ragionando sugli ultimi dubbi di formazione per schierare in campo i migliori 11 da opporre alla rispettiva avversaria. Una certezza riguarda il centrocampo di entrambe le squadre; Barella e Reijnders che saranno in campo dal primo minuto. 🔗internews24.com

Barella trascinatore di Spalletti: il centrocampista sarà leader contro la Germania - di RedazioneBarella perno della Nazionale: Spalletti non ci rinuncia neanche questa sera contro la Germania Il centrocampista dell‘Inter Nicolò Barella sarà ancora in campo a Dortmund per cercare di rimontare il 2-1 di San Siro contro la Germania. Spalletti gli consegna nuovamente le chiavi del centrocampo dell’Italia, come sottolinea La Gazzetta dello sport. PERNO – «Stasera il centrocampista dell’Inter sarà ancora alla guida della squadra. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Hamann pazzo di Barella: Giocatore di livello mondiale. Con consiglio al Bayern: Guadagna meno di tanti di loro; In Germania lodano Barella, Hamann: Giocatore di livello mondiale; Inter-Barcellona, definiti gli orari delle attività di vigilia: Inzaghi in conferenza lunedì alle ore 14; L'ex nazionale tedesco stregato da Barella: È un top player, non guadagna quanto meriterebbe. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Hamann: "Barella giocatore mondiale. Al Bayern 15 guadagnano più di lui, ma li ha battuti" - Dietmar Hamann, ex centrocampista di Bayern Monaco, Liverpool, Newcastle e Manchester City, si è intrattenuto a parlare con Sky Sport Deutschland,. 🔗tuttomercatoweb.com

Hamann pazzo di Barella: "Giocatore di livello mondiale". Con consiglio al Bayern: "Guadagna meno di tanti di loro" - L'ex giocatore della Nazionale tedesca Dietmar Hamann esplicita la sua ammirazione per Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, lanciandosi anche in un suggerimento di mercato. Dagli studi di Sky Sp ... 🔗msn.com

Barella show nell'Inter: a quale livello è il centrocampista? Il pensiero degli opinionisti - Anche a Monaco di Baviera ha impressionato la prestazione tra le file dell'Inter di Nicolò Barella. Ma a quale livello è arrivato il centrocampista nerazzurro e della Nazionale? Ecco cosa ne ... 🔗tuttomercatoweb.com