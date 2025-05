Habemus Trump il presidente americano s’incorona Pontefice | la sua foto in versione papale è già virale e infiamma i social

© Secoloditalia.it - "Habemus Trump", il presidente americano s'incorona Pontefice: la sua foto in versione papale è già virale e infiamma i social Trump, che ha pubblicato sui social della Casa Bianca e su Truth un suo ritratto, presumibilmente generato dall'intelligenza artificiale, in cui appare in abito talare, seduto con aria solenne in poltrona, con la mitra e la croce d'oro al collo, la mano sinistra appoggiata sulla gamba e l'indice destro alzato verso il cielo. Una foto eloquente e dal potenziale comunicativo che ha aperto un vibrante dibattito internetico che, di contro, non è accompagnata da alcun commento. Pochi giorni fa, il presidente americano aveva scherzato sull'elezione del prossimo Papa, "candidandosi" alla carica: «Mi piacerebbe essere Papa.

