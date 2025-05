Haaretz | la guerra di Israele ai bambini di Gaza

© It.insideover.com - Haaretz: la guerra di Israele ai bambini di Gaza guerra a Gaza è diversa dalle altre. A Gaza sono stati uccisi più bambini che in altre guerre. In realtà, questa non è propriamente una guerra. Ma se si insiste a chiamarla così, allora è una guerra di generali contro bambini”. Così Odeh Bisharat su Haaretz in un articolo dal titolo: “Se insistete a chiamarla guerra, almeno ammettete che è una guerra tra generali e bambini”.“. È anche impossibile definirla ‘guerra urbana’ – prosegue Bisharat – perché questo termine implica combattere con cautela per evitare di danneggiare i civili. A Gaza, l’approccio è completamente diverso. A giudicare dal comportamento dell’esercito, il fronte comprende le camere da letto delle case palestinesi, asili, scuole, università, moschee, ambulanze, panetterie e ospedali, oltre a donne, bambini e anziani”. 🔗 “L’attualeè diversa dalle altre. Asono stati uccisi piùche in altre guerre. In realtà, questa non è propriamente una. Ma se si insiste a chiamarla così, allora è unadi generali contro”. Così Odeh Bisharat suin un articolo dal titolo: “Se insistete a chiamarla, almeno ammettete che è unatra generali e”.“. È anche impossibile definirla ‘urbana’ – prosegue Bisharat – perché questo termine implica combattere con cautela per evitare di danneggiare i civili. A, l’approccio è completamente diverso. A giudicare dal comportamento dell’esercito, il fronte comprende le camere da letto delle case palestinesi, asili, scuole, università, moschee, ambulanze, panetterie e ospedali, oltre a donne,e anziani”. 🔗 It.insideover.com

Guerra a Gaza, Israele lancia operazione di terra, almeno 71 palestinesi uccisi nella notte, tra cui donne e bambini - Israele compie una nuova strage di civili e invade la Striscia di Gaza con i carri armati, stanotte altri 71 morti e decine di feriti, ieri ucciso anche un funzionario Onu.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Donne, anziani e tanti bambini. Israele flagella scuole-rifugio e zone “sicure” - Scavavano ancora a mani nude quando il sole ha cominciato a tramontare. Erano lì dall’alba, poco dopo che un bombardamento israeliano ha colpito la zona di Shujaiya, a Gaza City, […] The post Donne, anziani e tanti bambini. Israele flagella scuole-rifugio e zone “sicure” first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Guerra in Ucraina, notizie di oggi. Sono 7 i bambini uccisi nella strage di Sumy - Roma, 14 aprile 2025 – Non si ferma l'offensiva russa in Ucraina e, dopo la strage della domenica delle Palme a Sumy con almeno 34 morti (tra cui 7 bambini) e oltre 120 feriti, in serata le sirene hanno suonato a Odessa, dove i droni hanno colpito anche un ospedale. All'alba nel mirino un villaggio nella regione di Zaporizhzhia, ma senza fare vittime. "Solo un bastardo può fare una cosa simile", le prime parole di Zelensky, che invita Trump a "visitare la devastazione" e a dare subito il via ad un piano per fermare la guerra. 🔗quotidiano.net

Haaretz: "I bambini di Gaza hanno bisogno di cibo, i stiamo condannando a morte per fame" - I bambini di Gaza hanno bisogno di cibo. Subito. Per uno Stato palestinese c’è tempo. Ora c’è una emergenza apocalittica a cui far fronte. 🔗globalist.it

Perché Israele teme i volti dei bambini palestinesi morti nelle sue strade - In vista di una manifestazione contro la guerra prevista per giovedì 24 aprile a Tel Aviv, organizzata dal movimento ebraico-arabo Standing Together, la ... 🔗pressenza.com

Bambini malnutriti a Gaza: il drammatico video della ressa per procurarsi il cibo - Una delle conseguenze più drammatiche della guerra a Gaza è la malnutrizone di migliaia di bambini della Striscia, a causa del protrarsi del blocco di aiuti umanitari deciso da Israele. Un tema ... 🔗tg.la7.it