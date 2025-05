Ha ucciso Yuleisy volontariamente Arrestato il compagno della donna

Siena, 3 maggio 2025 – Non è stata una fatalità ma un femminicidio la morte di Yuleisy Manyoma Casanova. La sua vita non sarebbe stata spezzata da un colpo partito accidentalmente mentre il compagno Luis Fernando Porras Baloy, anche lui colombiano, maneggiava il fucile detenuto illegalmente. Un calibro 16. Il colpo, uno soltanto, aveva centrato la cuoca fra gli occhi, senza lasciarle scampo. Ma c'è voluta una perizia, complessa e molto articolata, per ricostruire la dinamica. E stabilire cosa era accaduto nella camera da letto, intorno alle 15.30 del 10 agosto scorso, in strada del Villino, quando la città era ormai concentrata sul Palio. "Il colpo di fucile è stato esploso volontariamente", sostiene il procuratore Andrea Boni. Che aggiunge: "Gli accertamenti posti in essere hanno portato a ricostruire il colpo come atto dolosamente diretto a cagionare la morte e posto in essere dal Porras mentre si trovava in posizione eretta a breve distanza dalla vittima".

