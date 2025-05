Ha impugnato tre armi diverse e ha iniziato a sparare contro una casa e poi contro la polizia | morto Brian Montana ex chitarrista dei Possessed

© Ilfattoquotidiano.it - "Ha impugnato tre armi diverse e ha iniziato a sparare contro una casa e poi contro la polizia": morto Brian Montana, ex chitarrista dei Possessed Brian Montana, ex chitarrista della storica band death metal Possessed, è stato ucciso in una sparatoria con la polizia a South San Francisco. L'uomo, 60 anni, è morto il 28 aprile, dopo un violento confronto armato con gli agenti. Secondo un comunicato del Dipartimento di polizia di South San Francisco, tutto sarebbe iniziato con una lite condominiale. Montana avrebbe protestato per rami e foglie finite nel suo giardino. Ma la situazione sarebbe degenerata in fretta.Secondo la ricostruzione, "gli agenti sono arrivati sul posto alle 17:55 e hanno immediatamente richiesto rinforzi perché il sospetto, armato, stava sparando contro un'abitazione occupata". Dopo il primo scambio di colpi, Montana si sarebbe riparato nel vialetto accanto, nascondendosi dietro auto parcheggiate e restando armato.

