Guida uno scooter senza targa scoprono che è rubato | 19enne denunciato per ricettazione

© Palermotoday.it - Guida uno scooter senza targa, scoprono che è rubato: 19enne denunciato per ricettazione 19enne per ricettazione. I militari hanno accertato che il giovane stava Guidava un ciclomotore privo di targa "e di assicurazione di responsabilità civile. 🔗 I carabinieri della stazione di Montemaggiore Belsito hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese unper. I militari hanno accertato che il giovane stavava un ciclomotore privo di"e di assicurazione di responsabilità civile. 🔗 Palermotoday.it

Su altri siti se ne discute

Palermo, fermato scooter senza targa? Il padre del ragazzo aggredisce il carabiniere - Belmonte Mezzagno, Palermo. Una gazzella del nucleo radiomobile dei carabinieri insegue un minorenne alla guida di uno scooter senza targa per le vie del paese. Lo fermano. Lo scooter risulta rubato e viene comunicato al ragazzo che verrà sequestrato. Il giovane sostiene che le carene in plastica le ha comprate lui e comincia a smontarle. I militari cercano di fermarlo ma arriva a dare manforte al giovane suo padre che prende da dietro il brigadiere con una pericolosissima presa al collo. 🔗liberoquotidiano.it

"Fugge con uno scooter rubato e senza targa": nulla la condanna a 3 anni - Sentenza nulla perché, in primo grado, non è stata riaperta l'istruttoria dibattimentale: i giudici della seconda sezione della Corte di appello di Palermo hanno cancellato la condanna a 3 anni inflitta il 6 luglio di 2 anni fa dal giudice monocratico di Agrigento, Francesco Provenzano... 🔗agrigentonotizie.it

Napoli, due giovani viaggiano su scooter senza targa: prima tentano la fuga, poi feriscono un carabiniere - I carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno hanno arrestato un 23enne e denunciato un 18enne per resistenza a pubblico ufficiale. I due, a bordo di motocicli privi di targa, percorrevano... 🔗ilmattino.it

Su questo argomento da altre fonti

Guida uno scooter senza targa, scoprono che è rubato: 19enne denunciato per ricettazione; In moto senza casco, targa e patente: scatta la maximulta; In moto senza targa, manovre spericolate e non si ferma all'alt dei Carabinieri: denunciato 18enne; Al Cep senza patente, alla guida di uno scooter rubato con targa manomessa. Denunciato dalla polizia di Stato. 🔗Se ne parla anche su altri siti

In moto senza casco, targa e patente: scatta la maximulta - Sequestro del mezzo e sanzioni per oltre 6.500 euro La Polizia locale ha quindi proceduto con una multa superiore a 6.500 euro, contestando diverse infrazioni tra cui la guida senza patente, la ... 🔗bolognatoday.it

Motta Sant’Anastasia (CT), fermato con lo scooter senza targa e contromano: aggredisce i carabinieri e un vigile, arrestato - L'agente della municipale ha riportato un trauma cranico e una possibile torsione cervicale, mentre i due militari dell'Arma hanno riportato ferite medicate al pronto soccorso dell'ospedale San Marco ... 🔗ilsicilia.it

Scooter senza targa non si ferma allo stop: ferito un carabiniere - L’episodio è avvenuto quando una pattuglia ha tentato di fermare due giovani a bordo di scooter senza targa, ma questi hanno ignorato l’alt e sono fuggiti. L’inseguimento e l’impatto L’operazione ha ... 🔗agro24.it