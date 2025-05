GUIDA TV 3 MAGGIO 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI IN ALTRE PAROLE

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione!

Rai1
21:30 TecheTechetè: A Gentile Richiesta - Videoframmenti
00:00 Ciao Maschio - Talk Show

Rai2
21:20 F.B.I. + F.B.I. International 1°Tv - Serie Tv
23:00 90° Minuto del Sabato - Talk Show

Rai3
21:20 Petrolio - Talk Show
23:35 Tg3 Mondo - Rubrica

Rete 4
21:30 Vendetta: Una Storia d'Amore - Film
23:40 Un Alibi Perfetto - Film

Canale 5
21:35 Amici di Maria De Filippi - Talent
00:50 Tg5 Speciale - Rubrica

Italia 1
21:20 Animali Fantastici e Dove Trovarli - Film
23:55 Rush Hour: Due Mine Viganti - Film

La7
20:35 In Altre Parole - Talk Show
23:30 Il Buongiorno del Mattino - Film

Tv8
21:55 GP di Miami: Formula 1 (Qual.) - Sport
23:20 Paddock Live Show - Sport

Nove
21:30 Accordi e Disaccordi 1°Tv - Talk Show
23:50 Accordi e Disaccordi R - Talk Show

