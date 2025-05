Guida senza patente e assicurazione Maxi-multa a una donna di 56 anni

© Lanazione.it - Guida senza patente e assicurazione. Maxi-multa a una donna di 56 anni patente di Guida era scaduta nel 2007 e non era stata mai rinnovata. L’assicurazione dell’auto non c’era. E il veicolo stesso non poteva circolare perché era sotto fermo amministrativo fiscale. Eppure il mezzo circolava per San Sisto, con al volante una Guidatrice che non aveva più il titolo per farlo. Una negligenza che è costata alla 56enne una Maxi multa da 3.400 euro. La donna è stata intercettata da una volante della questura di Perugia, nell’ambito di controlli del territorio, mentre circolava per le strade del quartiere.La donna, italiana con precedenti di polizia, è stata fermata e sottoposta ad accertamenti che hanno permesso agli agenti della squadra volante hanno appurato che la donna era titolare di patente di Guida che, al momento del controllo non aveva con sé, ma che risultava anche essere scaduta da 18 anni. 🔗 Ladiera scaduta nel 2007 e non era stata mai rinnovata. L’dell’auto non c’era. E il veicolo stesso non poteva circolare perché era sotto fermo amministrativo fiscale. Eppure il mezzo circolava per San Sisto, con al volante unatrice che non aveva più il titolo per farlo. Una negligenza che è costata alla 56enne unada 3.400 euro. Laè stata intercettata da una volante della questura di Perugia, nell’ambito di controlli del territorio, mentre circolava per le strade del quartiere.La, italiana con precedenti di polizia, è stata fermata e sottoposta ad accertamenti che hanno permesso agli agenti della squadra volante hanno appurato che laera titolare didiche, al momento del controllo non aveva con sé, ma che risultava anche essere scaduta da 18. 🔗 Lanazione.it

