Guida in stato di ebbrezza Cinque le patenti ritirate

Guida con tassi alcolemici che non permettono di condurre un'auto. Tutti perdono la patente. Il primo "cliente" dei carabinieri è un quarantanovenne milanese che alle 4 del mattino in territorio di Dovera, sulla Bergamina, ha sbagliato una curva. Nei pressi c'era una pattuglia di carabinieri che si è accorta che l'uomo non era lucido, lo ha sottoposto al test dell'alcol che ha dato esito positivo: 1.40 glitro.A Cremona in via Amati i militari hanno visto un'auto che procedeva a fari spenti. Quando hanno imposto l'alt, la conducente ha cercato di allontanarsi, è arrivata in via Ghisleri dove è finita contro un muro. Raggiunta dai militari, la donna, 53 anni del posto si è rifiutata di sottoporsi all'etilometro, è stata denunciata e la patente ritirata.

Castellammare di Stabia: controlli notturni nel week-end. Coltello, droga e guida in stato di ebbrezza: Ecco il bilancio - Nei controlli interessata la zona di Castellammare di Castellammare di Stabia, Gragnano e Santa Maria la Carità Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato organizzato questa notte dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. Le aree interessate sono quelle della cittadina stabiese, di Gragnano e Santa Maria la Carità. Nel corso dell'attività, un 36enne in stato di forte agitazione è stato arrestato dopo aver aggredito i titolari di un bar di Santa Maria La Carità e aver opposto resistenza ai militari intervenuti.

Rugani condannato per guida in stato di ebbrezza: la decisione del giudice - L'ex difensore della Juventus nell'estate del 2023 fu trovato positivo dopo un alcooll test in seguito a un incidente

Rugani, condanna per guida in stato di ebbrezza: patente revocata e confisca della Maserati all'ex calciatore della Juventus - Il calciatore Daniele Rugani, ex della Juventus ora in forza all'Ajax, è stato condannato oggi da un giudice di Torino per guida in stato di ebbrezza: alla pena di 6 mesi di arresto e di...

