Guida allo sciopero treni del 6 maggio 2025 | orari chi si ferma e corse garantite

Roma, 3 maggio 2025 – Chi può, riprogrammi il viaggio. E' il consiglio degli esperti in vista dello sciopero nazionale dei treni del 6 maggio 2025. Martedì si annuncia una giornata complicata per i passeggeri: le sigle sindacali infatti hanno aderito in massa all'agitazione di 8 ore proclamata il 25 marzo scorso. Tra i promotori ci sono i confederati (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) ma anche Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie. Dunque si prevede un'alta partecipazione del personale, con conseguenze inevitabili sul servizio. Questo a meno di colpi di scena e di un'intesa last minute: il 5 maggio è infatti convocato un tavolo al Ministero dei Trasporti. La mobilitazione, che interessa i lavoratori del comparto ferroviario e degli appalti ferroviari, stata indetta "a causa del mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Ccnl mobilità attività ferroviarie e per il rinnovo del contratto aziendale del Gruppo FS, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023".

