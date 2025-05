Guerra Ucraina soldati russi poco addestrati al fronte | l' avanzata frena ma non i morti Il rapporto Isw

Quanti soldati russi sono morti nella guerra in Ucraina - Secondo un conteggio indipendente del servizio russo della BBC e del sito web di notizie Mediazona, il numero di soldati russi morti nella guerra in Ucraina ha superato quota 100 mila. Degli 85.400 la cui età è stata confermata, circa il 43 per cento aveva tra i 30 e i 41 anni. Il numero più alto di vittime è stato segnalato nelle repubbliche di Bashkortostan e Tatarstan, con rispettivamente 4.487 e 4. 🔗lettera43.it

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina. Nella notte la Russia avrebbe lanciato almeno 149 droni sulle regioni di Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Odesa, Donetsk, Sumy e Cherkasy, causando almeno un morto, come riportano i media ucraini. 🔗quotidiano.net

Mosca avverte l’Occidente: “Coi soldati di Paesi Nato in Ucraina sarà scontro”. Cina: “Nostri militari tra i russi? Falso” - La Russia invia un nuovo avvertimento all’Occidente e soprattutto ai cosiddetti Paesi “volenterosi” pronti, su iniziativa di Francia e Gran Bretagna, a inviare le proprie truppe a sostegno dell’esercito ucraino. “Ogni presenza” di militari di Paesi Nato in Ucraina, “indipendentemente dalla bandiera, insegne e il mandato dichiarato, sarà considerato dalla Russia come una minaccia alla sua sicurezza e porterà il rischio di uno scontro diretto con l’intera Alleanza”, ha sottolineato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. 🔗ilfattoquotidiano.it

Guerra Ucraina, soldati russi in moto: la strategia di Mosca contro gli attacchi di droni di Kiev per la campagna offensiva estiva - Soldati in moto per compensare le capacità dei droni ucraini. Secondo un rapporto dell'Isw (Institute for the Study of War) la Russia ... 🔗msn.com

Guerra Ucraina Russia, Usa: "Non medieremo più, sta a Kiev e Mosca risolvere il conflitto" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Usa: 'Non medieremo più, sta a Kiev e Mosca risolvere il conflitto' ... 🔗tg24.sky.it